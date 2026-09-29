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Политика

Новые возможности для студентов: Токаев предложил программу обменов с Германией

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 00:58 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев предложил расширить образовательное и научное сотрудничество Казахстана и Германии. Об этом президент РК заявил на встрече с ректорами ведущих вузов и руководителями научных институтов Германии, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в рамках партнерства между высшими учебными заведениями двух стран создаются образовательные и научные центры с учетом потребностей экономики Казахстана

Результатом этой работы стало открытие совместных казахстанско-германских университетов в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы.

"Эти примеры демонстрируют важный принцип. Наиболее сильными являются те академические партнерства, которые отвечают реальным экономическим и технологическим потребностям. Университеты не должны существовать в отрыве от промышленности. Научные исследования должны вести к созданию новых технологий, а система образования призвана обеспечивать экономику высококвалифицированными специалистами", – подчеркнул президент.

Далее глава государства поделился своим видением дальнейшего сотрудничества. Он предложил три основных направления партнерства, обеспечивающих переход от обмена знаниями к их совместному созданию.

"Во-первых, нам следует расширять совместные образовательные программы и программы двойных дипломов между нашими партнерскими учебными заведениями. Важно открывать новые возможности для совместной работы студентов и исследователей в обеих странах. В этой связи предлагаю запустить специальную программу образовательных обменов, которая будет способствовать укреплению академических связей между нашими странами", – призвал Касым-Жомарт Токаев.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию.

Президент РК выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.

Глава государства и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе. Кроме того, Токаев провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.

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Канат Болысбек
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