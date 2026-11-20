Почти в каждом своем выступлении я говорю, что впереди очень много работы. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства 20 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что "работать на благо народа и государства – это огромная честь, далеко не каждый гражданин удостаивается такой привилегии".

"Поэтому относиться к такой работе спустя рукава – это, по сути, противоправная деятельность в ущерб национальным интересам. Казалось бы, что мешает неукоснительно соблюдать дисциплину, следовать принципу "Закон и Порядок", относиться ответственно, прежде всего, к своей работе? Это естественный код поведения всех служащих и патриотов страны. Во всяком случае, так должно быть. И тогда вы получите заслуженное общественное признание, искреннюю благодарность граждан и всего народа". Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, как отметил президент, государство будет продолжать проводить политику поощрения иностранных инвестиций, стимулирования бизнес-активности, улучшения и совершенствования инвестиционного климата.

"Здесь каких-либо изменений, тем более шараханий из стороны в сторону не может быть. Наш стратегический курс заключается и в формировании благоприятной инвестиционной среды, и в укреплении институциональных основ для беспрепятственного ведения бизнеса в стране. Об этом я говорил в своем Послании. Незаконное воспрепятствование ведению бизнеса – это государственное преступление. Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты. В этом и заключается главный смысл наших преобразований: качество жизни людей должно зависеть не от чьей-либо благосклонности, хорошего настроения какого-либо чиновника, а от объективных критериев – трудолюбия, таланта, патриотизма". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства заявил, что "программа "Народная стройка", тотальная борьба с коррупцией, реформа системы государственного управления, укоренение новых созидательных ценностей – все это лишь начало нового большого пути".

"Впереди еще очень много дел и свершений. Как я уже ранее высказывался, у меня имеются соображения и планы по развитию страны на среднесрочную и последующую перспективу. Дело в том, что, как об этом я уже сказал в Послании, далеко не все вопросы, касающиеся защиты Суверенитета и Независимости нашего государства, нашли свое решение. Повода для самоуспокоения, праздной жизни нет, это мы должны хорошо понимать. Действовать системно, не отступать от намеченных целей, брать на себя ответственность за судьбоносные решения это, полагаю, обязанность главы государства. Отрадно, что перемены в нашей стране набрали темп, обрели необратимый характер". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства и обратился к фермерам и земледельцам. Также президент поднял вопрос о программе "Ауыл аманаты" и высказался о необходимости развития агрострахования. Вместе с тем глава государства поручил правительству устранить барьеры для экспорта животноводческой продукции. Кроме того, Токаев заявил, что риски погодных аномалий необходимо учитывать в развитии сельского хозяйства и управлении водными ресурсами.