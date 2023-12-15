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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Подписаны поправки в Налоговый кодекс, которыми предусмотрены меры по снижению закредитованности населения, освобождение от налогов средств, направляемых из Нацфонда детям, отсрочка по уплате госпошлины в суде.
  • Для получения отсрочки по уплате госпошлины нужно подать ходатайство: внесены поправки в ГПК и АППК.
  • Утвержден План действий в области прав человека и верховенства закона.
  • Новые правила предоставления жилищной помощи малообеспеченным гражданам утвердили в Казахстане.
  • Присоединиться к петиции можно в электронной или письменной форме, а при наборе достаточного количества голосов поддержки петицию будут регистрировать.
  • Объектам строительства будут присваивать уникальные номера, а полностью готовым будет считаться объект, на котором выполнено благоустройство и озеленение территории.
  • В Казахстане обновили порядок установления предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа.
  • В ходе биржевой торговли углем будут учитывать регион его поставки.
  • В Квалификационных требованиях для майнеров разграничили требования в части предоставления информации о наличии технических условий на подключение к электрическим сетям в зависимости о срока подключения.

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Элина Черногрицкая
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