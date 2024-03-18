Специальными средствами защиты оснастят инспекторов по охране животного мира

МСХ подготовило поправки в Правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается инспекторов по охране животного мира обеспечить следующими специальными средствами:

светошоковые устройства;

средства сковывания движения;

сигнальные ракеты;

охолощенные патроны или резиновые пули для служебного табельного оружия.

Сейчас они вооружены:

наручниками (БР, БР-С);

палкой резиновой (специальная);

жилетом для защиты от механических воздействий;

проблесковым фонарем;

устройством для принудительной остановки автотранспорта ("Еж-М").

Как поясняют в МСХ, дооснащение инспекторского состава дополнительными современными, практичными в применении и удобными в хранении специальными средствами необходимо, так как это обеспечит дополнительную безопасность жизни инспектора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 апреля.

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