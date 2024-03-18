Специальными средствами защиты оснастят инспекторов по охране животного мира
Фото: Zakon.kz
МСХ подготовило поправки в Правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается инспекторов по охране животного мира обеспечить следующими специальными средствами:
- светошоковые устройства;
- средства сковывания движения;
- сигнальные ракеты;
- охолощенные патроны или резиновые пули для служебного табельного оружия.
Сейчас они вооружены:
- наручниками (БР, БР-С);
- палкой резиновой (специальная);
- жилетом для защиты от механических воздействий;
- проблесковым фонарем;
- устройством для принудительной остановки автотранспорта ("Еж-М").
Как поясняют в МСХ, дооснащение инспекторского состава дополнительными современными, практичными в применении и удобными в хранении специальными средствами необходимо, так как это обеспечит дополнительную безопасность жизни инспектора.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 апреля.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане установлены размеры возмещения вреда за убитых животных.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript