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Специальными средствами защиты оснастят инспекторов по охране животного мира

В Казахстане инспекторов по охране животного мира оснастят специальными средствами защиты, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 16:09 Фото: Zakon.kz
МСХ подготовило поправки в Правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается инспекторов по охране животного мира обеспечить следующими специальными средствами:

  • светошоковые устройства;
  • средства сковывания движения;
  • сигнальные ракеты;
  • охолощенные патроны или резиновые пули для служебного табельного оружия.

Сейчас они вооружены:

  • наручниками (БР, БР-С);
  • палкой резиновой (специальная);
  • жилетом для защиты от механических воздействий;
  • проблесковым фонарем;
  • устройством для принудительной остановки автотранспорта ("Еж-М").  

Как поясняют в МСХ, дооснащение инспекторского состава дополнительными современными, практичными в применении и удобными в хранении специальными средствами необходимо, так как это обеспечит дополнительную безопасность жизни инспектора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане установлены размеры возмещения вреда за убитых животных.

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Лариса Черненко
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