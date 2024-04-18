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Изменились ставки платы за проезд по платной дороге Кокшетау-Петропавловск

Изменились ставки платы за проезд по платной дороге Кокшетау-Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:22 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта приказом от 12 апреля 2024 года внес изменения в приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кокшетау - Петропавловск на платной основе", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге (участку).

Участок Кокшетау-Петропавловск 169 км автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, II категории "Астана – Петропавловск, через Кокшетау". Плата составляет:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонн за весь маршрут в одном направлении 0,244 МРП (900,84 тенге):

  • 0,007 МРП (25,84 тенге) 304-309 км;
  • 0,065 МПР (239,98 тенге) 309-354 км;
  • 0,129 МРП (476,26 тенге) 354-443 км;
  • 0,043 МРП (158,75 тенге) 443-473 км.

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонн за весь маршрут в одном направлении – 0,491 МРП (812,77 тенге).

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн – 0,735 МРП (2713,62 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 тонн – 0,980 МРП (3618,16 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи –1,224 МРП (4519 тенге).

Также предусмотрена абонентская плата в виде абонемента сроком на месяц или на год, которая устанавливается для местного автотранспорта в зависимости от типа и грузоподъемности на один месяц –от 1 до 5 МРП (от 3692 до 18 460 тенге), на год – от 12 до 60 МРП (от 44 304 до 221 520 тенге). 

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2024 года.


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