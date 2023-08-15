300 тысяч тенге требовали за "покровительство" у бизнесмена в Астане

Сотрудники столичного департамента АФМ и департамента экономических расследований задержали в Астане мужчину, который под видом сотрудника фискальных органов вымогал деньги у предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 15 августа, подозреваемый требовал у бизнесмена 300 тысяч тенге за "покровительство" и оказывал на предпринимателя моральное давление. У следствия есть доказательства – аудиозаписи и переписка в мессенджере.

"Лжесотрудника изобличили с поличным при получении второй половины требуемой суммы", – сообщили в АФМ.

Идет следствие. Иную информацию не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

В июне сообщалось, что у жителей Семея под видом общественного фонда вымогали деньги.