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Законодательство РК

300 тысяч тенге требовали за "покровительство" у бизнесмена в Астане

У предпринимателя в Астане вымогали 300 тысяч тенге за "покровительство" Фото: Zakon.kz
Сотрудники столичного департамента АФМ и департамента экономических расследований задержали в Астане мужчину, который под видом сотрудника фискальных органов вымогал деньги у предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 15 августа, подозреваемый требовал у бизнесмена 300 тысяч тенге за "покровительство" и оказывал на предпринимателя моральное давление. У следствия есть доказательства – аудиозаписи и переписка в мессенджере.

"Лжесотрудника изобличили с поличным при получении второй половины требуемой суммы", – сообщили в АФМ.

Идет следствие. Иную информацию не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

В июне сообщалось, что у жителей Семея под видом общественного фонда вымогали деньги.

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