Главное к утру: изнасилование девочки, убийство собаки, наказание для полицейских

В Алматинской области задержали 40-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над маленькой девочкой. В Костанайской области сотрудника ветслужбы оштрафовали за убийство собаки. В Жетысуской области наказали полицейских за незаконные проверки аптек, сообщает Zakon.kz.

Изнасилование девочки

В Алматинской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальных действиях насильственного характера в отношении маленькой девочки. Заявление в полицию подала мать девочки, где рассказала о насилии со стороны соседа.

Убийство собаки сотрудником ветслужбы

В Костанае сотрудник ветеринарной службы застрелил собаку, которая в тот момент была в ошейнике. Мужчину оштрафовали за "жестокое обращение с животными" и, по некоторым данным, уволили. Зоозащитники намерены добиваться уголовного дела и наказания для всех виновных.

Незаконная проверка

В Жетысуской области два сотрудника полиции проверили семь аптек и собирались передать дела в прокуратуру, но в надзорном органе вынесли решение наказать самих стражей порядка.

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