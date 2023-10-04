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Главное к утру: изнасилование девочки, убийство собаки, наказание для полицейских

Главное к утру: изнасилование девочки, убийство собаки, наказание для полицейских Фото: pixabay, Zakon.kz
В Алматинской области задержали 40-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над маленькой девочкой. В Костанайской области сотрудника ветслужбы оштрафовали за убийство собаки. В Жетысуской области наказали полицейских за незаконные проверки аптек, сообщает Zakon.kz.

Изнасилование девочки

В Алматинской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальных действиях насильственного характера в отношении маленькой девочки. Заявление в полицию подала мать девочки, где рассказала о насилии со стороны соседа.

Убийство собаки сотрудником ветслужбы

В Костанае сотрудник ветеринарной службы застрелил собаку, которая в тот момент была в ошейнике. Мужчину оштрафовали за "жестокое обращение с животными" и, по некоторым данным, уволили. Зоозащитники намерены добиваться уголовного дела и наказания для всех виновных.

Незаконная проверка

В Жетысуской области два сотрудника полиции проверили семь аптек и собирались передать дела в прокуратуру, но в надзорном органе вынесли решение наказать самих стражей порядка.

Новости Казахстана

Житель Алматинской области заявил, что на него и его 10-летнюю дочь напал полицейский.

Незаконное изменение русла реки в Алматинской области угрожает наводнением жителям села Туздыбастау.

В Кокшетау возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после отказа родителей от переливания крови по религиозным убеждениям.

В Алматы создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается делом о нападении на лесника в Иле-Алатауском парке.

Адвокат Торегали Тореали заявил, что его клиент простил полицейских за грубое задержание певца минувшим летом.

На 140 миллионов оштрафовали операторов сотовой связи в Западно-Казахстанской области за плохое качество услуг.

В Петропавловске завели уголовное дело по факту крупного пожара на автозаправке, где в огне серьезно пострадал водитель газовоза.

Житель Актобе угнал припаркованный у дома Mercedes с помощью эвакуатора и сдал его на разбор.

В Актобе намерены лишить родительских прав женщину, которая на минувшей неделе оставила трехнедельную дочь в чайхане и ушла к знакомым пить.

Новости спорта

Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх-2022.

Елена Рыбакина обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине.

Казахстанский боксер супертяжеловес Камшыбек Кункабаев вышел в финал Азиады-2022 и получил олимпийскую лицензию.

В финале одиночного разряда "Astana Open-2023" французский теннисист Адриан Маннарино выиграл у американца Себастьяна Корды.

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