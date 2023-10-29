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Поиски одного шахтера все еще продолжаются – МЧС РК

поиск шахтера Фото: ortcom.kz
Оперативный штаб по ликвидации аварии на шахте им. Костенко работает в круглосуточном режиме. В МЧС отчитались об обстановке на шахте, сообщает Zakon.kz.
"По состоянию на 20:00 обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски 1-го шахтера продолжается. Работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 6-ти км друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтеров".Пресс-служба МЧС РК

Для осмотра предполагаемого эпицентра аварии министр по ЧС Сырым Шарипханов спустился в шахту.

В ходе обследования были осмотрены выработки, подвергшиеся воздействию пожара и взрыва, где были выявлены:

  • разрушения и смещения шахтного оборудования;
  • отложения пыли на элементах метало-арочной крепи;
  • и повреждения вентиляционных сооружений.

Как уточняется, видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.

Вместе с тем, Шарипханов провел заседание с членами правительственной комиссии по расследованию аварии.

"Всестороннее обеспечение работ находится под личным контролем министра по ЧС. Работа продолжается", – резюмируется в сообщении.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но их число продолжает расти. Из 45 найденных тел на поверхность подняли 8, опознаны только 5.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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