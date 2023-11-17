"Гастроцентр" расторг договор с рестораном, в котором убили Салтанат Нукенову

Первый гастрономический Центр "Гастро-площадь Центр" 17 ноября 2023 года выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Оно опубликовано на официальной странице центра в Instagram.

"Уважаемые казахстанцы! Мы глубоко сожалеем о трагедии, которая произошла на территории ресторана-арендатора BAU, и приносим искренние соболезнования семье Салтанат Нукеновой. То, что случилось, ввергло нас в глубочайший шок. Тем не менее, руководство и сотрудники "Гастроцентра" прилагают всевозможные усилия, чтобы помочь следственным мероприятиям. Мы всецело разделяем негодование общества: насилию нет оправдания", – говорится в сообщении.

Далее отмечено, что в связи со сложившейся ситуацией принят ряд решений:

единогласным решением соучредителей был расторгнут договор аренды с собственниками ресторана BAU;

назначен новый директор "Гастроцентра";

будут усилены меры безопасности по охране "Гастроцентра": ведутся переговоры с организациями, оказывающими охранные услуги.

Также отмечено, что ресторан BAU является одним из 30 заведений, арендующих помещение в "Гастроцентре".

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой в одном из столичных ресторанов.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия. 14 ноября его арестовали на два месяца.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

15 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов и заявил, что следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей. Кроме того, из-за резонансного убийства в одном из столичных ресторанов президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.