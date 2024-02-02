Полиция Карагандинской области о задержании Дакебаева: Явки с повинной не было

В пресс-службе полиции Карагандинской области дали опровержение словам подозреваемого в нападении на водителя скорой помощи о явке с повинной, сообщает Zakon.kz.

Ночью 2 февраля 2024 года в Казнете появилось видеообращение Нурболата Дакебаева. Тогда он извинился за свой поступок. Кроме того, заявил, что планирует добровольно сдаться.

"Потому что сделанное не дает мне покоя, мучает. Моя мама очень переживает. Я прошу прощения у всех и у медработников. Я не хотел причинить никому зла". Нурболат Дакебаев

Однако в Департаменте полиции Карагандинской области уточнили, что явки с повинной не было.

"Добровольной сдачи разыскиваемого подозреваемого Дакибаева юридически и фактически не было. Согласно действующему законодательству, предусмотрено обращение с явкой с повинной лица, который подозревается в совершении преступления". Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве еще раз подчеркнули, что в данном случае никакой явки с повинной и добровольного прибытия в отдел полиции не было.

"Сотрудниками криминальной полиции проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате чего Дакебаев, находившийся в межгосударственном розыске, задержан. Расследование уголовного дела проводится в соответствии с требованиями уголовного законодательства о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела". Глава Департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов

Ранее стало известно, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Как оказалось, инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.

На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность нападавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи и назвал данный случай вопиющим.

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Вечером 1 февраля подозреваемого задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы.

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Позже полиция опубликовала кадры с задержанием мужчины.