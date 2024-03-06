Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МЧС РК: в Алматы после землетрясения обстановка стабильная

МЧС РК: в Алматы после землетрясения обстановка стабильная, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 06:04 Фото: Zakon.kz
В МЧС РК сообщили, что после произошедшего совсем недавно землетрясения проведен мониторинг районов, передает Zakon.kz

"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о двухбалльном землетрясении, которое рано утром 6 марта в 05.09 почувствовали алматинцы.

А также о 10 простых шагах при землетрясении, о которых вновь напомнили спасатели.

Напомним также и о том, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях.

Читайте также

Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
15 суток получил житель Петропавловска за разбитые окна в полиции
Молодой житель Петропавловска разбил окна в полиции из-за штрафа
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе
Елена Вебер
Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Мобильные переводы, почему сумма в 255 тысяч вызовет подозрение налоговой
Мобильные переводы: почему сумма в 255 тысяч вызовет подозрение налоговой
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: