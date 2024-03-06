МЧС РК: в Алматы после землетрясения обстановка стабильная
Фото: Zakon.kz
В МЧС РК сообщили, что после произошедшего совсем недавно землетрясения проведен мониторинг районов, передает Zakon.kz
"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы писали о двухбалльном землетрясении, которое рано утром 6 марта в 05.09 почувствовали алматинцы.
А также о 10 простых шагах при землетрясении, о которых вновь напомнили спасатели.
Напомним также и о том, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях.
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