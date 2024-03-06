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Законодательство РК

Почти 733 млрд тенге вернули Казахстану в рамках уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды

Почти 733 млрд тенге вернули Казахстану в рамках уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 14:11 Фото: nb.kz
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 6 марта 2024 года озвучил, сколько было возвращено средств в рамках расследования уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, с 2022 года в общем было возвращено государству более 1 трлн тенге активов.

"732,8 млрд тенге было возвращено в рамках расследования уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы", – заявил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

Также журналисты задали вопрос касательно приобретения гостиницы при нахождении данного лица за решеткой. Представитель Антикора пообещал ответить на этот вопрос позже, когда выяснит все детали.

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге. 8 февраля стало известно, что Антикор вернул еще 44,6 млрд тенге.

26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС".

В декабре 2023 года Кайрат Сатыбалды подал ходатайство о замене наказания с лишения на ограничение свободы, но ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).

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10 января 2024 года стало известно о новом расследовании в отношении Кайрата Сатыбалды, детали которого раскрыл Антикор.

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