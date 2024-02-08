Антикор вернул еще 44,6 млрд тенге в рамках уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды

Председатель Антикора Асхат Жумагали провел оперативное совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, возврат незаконно выведенных активов должен стать еще одним источником инвестиций.

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"В рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды Антикоррупционной службой буквально на днях дополнительно обеспечен возврат на сумму 44,6 млрд тенге", – следует из сообщения Антикора, опубликованного в Telegram-канале 8 февраля 2024 года.

В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

Кроме того, президент обратил внимание, что для придания нового импульса экономике надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами.

Год назад Антикором в рамках работы по защите бизнеса запущен проект "Бизнеске жол". Он призван устранить системные административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательства на местах.

С момента запуска проекта разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателей.

Также в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев указал, что коррупция все еще остается одним из факторов, сдерживающих развитие экономики. И в этом направлении важным является дальнейшее внедрение цифровых технологий, в том числе механизмов "окрашивания денег" и применения "цифрового тенге".

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В соответствии с поручением главы государства и в рамках реализации концепции антикоррупционной политики Антикор совместно с Министерством финансов и Национальным банком продолжит реализацию данных инструментов.

В настоящее время для пилотного внедрения "окрашивания денег" определены сферы строительства автодорог, приобретения сельхозтехники и оборудования, а также использования средств Социально-предпринимательских корпораций.

По словам руководителя Антикора, исходя из поручения президента, данный процесс будет также распространен на сферу строительства объектов.

"Те деньги, которые выделяются из бюджета, должны быть прослежены до конечной цели. Мы все знаем, что эти долгострои, которые мы сейчас сопровождаем, несвоевременная и некачественная стройка, зачастую связаны либо с хищением, либо с выводом денег для дальнейших откатов чиновникам. Цифровой тенге, как инструмент, нам поможет реализовать институт окрашивания денег. Поскольку у цифрового тенге есть свои алгоритмы, есть свои цифровые следы". Асхат Жумагали

И, как отметил он, "если эти деньги предусмотрены на зарплату, в другие направления они не уйдут".

"Будут освоены по зарплате, на закуп товаров и услуг, выплаты налогов. Вся эта процедура движения денег, выделенных из бюджета, становится прозрачной, и все транзакции должны дойти до своих целей, каждый тенге должен быть потрачен на конкретно предусмотренную цель". Асхат Жумагали

Также Антикоррупционная служба обратилась в очередной раз к казахстанцам:

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".

26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС".

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.

В декабре 2023 года Кайрат Сатыбалды подал ходатайство о замене наказания с лишения на ограничение свободы, но ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).

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10 января 2024 года в Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) раскрыли детали нового расследования в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем. Подробности здесь.