Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Восточно-Казахстанской области поблагодарили спасателей за оказанную помощь

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 05:05 Фото: МЧС РК
В ночь на 21 марта жители села Казачье Уланского района ВКО обратились с благодарностью к сотрудникам ДЧС за оказанную помощь на территории их дома, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Казахстана, в результате снеготаяния произошло скопление талых вод в придворовой территории жилого частного дома по ул. Нуршаихова. Так, силами четырех человек личного состава ДЧС откачено 120 куб. м. воды и уложено 20 мешкотар. Также в работе применили одну единицу техники и мотопомпу.

В настоящее время обстановка стабильная.

Накнуне в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения.

Читайте также

Полицейский
Жительница Узбекистана до смерти избила шестилетнюю племянницу за невыполненные уроки
Мошенник обманул алматинцев, продавав им несуществующие тюльпаны
Мошенник обманул алматинцев, продавав им несуществующие тюльпаны
Талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области
Талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области
Алия Абди
МЧС РК Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: