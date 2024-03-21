Жители Восточно-Казахстанской области поблагодарили спасателей за оказанную помощь

Фото: МЧС РК

В ночь на 21 марта жители села Казачье Уланского района ВКО обратились с благодарностью к сотрудникам ДЧС за оказанную помощь на территории их дома, сообщает Zakon.kz.

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