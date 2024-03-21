Жители Восточно-Казахстанской области поблагодарили спасателей за оказанную помощь
Фото: МЧС РК
В ночь на 21 марта жители села Казачье Уланского района ВКО обратились с благодарностью к сотрудникам ДЧС за оказанную помощь на территории их дома, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС Казахстана, в результате снеготаяния произошло скопление талых вод в придворовой территории жилого частного дома по ул. Нуршаихова. Так, силами четырех человек личного состава ДЧС откачено 120 куб. м. воды и уложено 20 мешкотар. Также в работе применили одну единицу техники и мотопомпу.
В настоящее время обстановка стабильная.
Накнуне в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript