Автобус с людьми рухнул под землю: детям одного из погибших не выплатили обещанные деньги

Семья одного из спасателей, который вместе с тремя коллегами провалился под землю на территории Майкаинского золотого рудника в январе 2024 года, заявляет, что до сих пор не получила обещанную денежную компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Жена одного из пропавших на майкаинских шахтах спасателей Нурсулу Шаймерден рассказала КТК, что вынуждена обивать пороги госорганов в поисках ответов на до сих пор нерешенные вопросы. Тело ее мужа, который находился в провалившемся еще в январе нынешнего года под землю автобусе, еще не нашли. И не ищут.

"С момента приостановления поисковых работ прошло уже 39 дней, а с момента трагедии – 89. Дети спрашивают: "Где папа?" Папы нет. Все наши дни и ночи проходят в слезах. У престарелого отца инсульт случился, у матери давление. Единственный сын пропал. Мы его даже похоронить не можем как полагается". Нурсулу Шаймерден

А пока тела спасателя Айдоса Шаймердена и водителя спасотряда Айыпа Тлеубергена не нашли, их даже не признают погибшими, а родственников – потерпевшими. Тем временем поиски до сих пор не возобновили из-за того, что нет специальной экспертизы и основанного на ней плана спасательных работ.

По словам родственников пропавших, документы до сих пор не готовы из-за спора двух компаний: "Майкаинзолото", добывающей драгоценный металл на руднике в Павлодарской области, и ПВАСС, которая обеспечивала это предприятие спасотрядами. Ни одна из них не хочет браться за организацию необходимой экспертизы. И пока там решают бюрократические вопросы, родные пропавших ищут помощи у госорганов.

В МЧС по этому поводу сослались на все те же "Майкаинзолото" и ПВАСС.

"Они сейчас вопрос решают вот именно экспертизы. И там должны они провести кое-какие работы и должны вынести именно заключение, насколько безопасно будет продолжать работы для спасателей". Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков

У Айдоса Шаймердена осталось пятеро детей. Старшей девочке с инвалидностью всего 12 лет, младшему – два года. Каждому из них обещали выплатить компенсацию в 10 млн тенге, говорит сестра спасателя. И если другим семьям такую материальную поддержку действительно оказали, то дети Айдоса Шаймердена до сих пор ничего не получили.

"Им до сих пор не выплатили. Конечно же, официальные запросы были от "Майкаинзолото", они взяли заявление, но уже месяц, как нет ответа. Причины на данный момент как таковой нет, просто говорят: "Вопрос рассматривается". Сестра Айдоса Шаймердена Айнаш Мажитова

И снова вопрос оказался вне компетенции… Впрочем, министр промышленности и строительства, который в том числе курирует сферу трудовой безопасности на производствах и связанные с ней проблемы, согласился на эту тему подискутировать.

"Ну, здесь должна в первую очередь быть социальная ответственность непосредственно самого работодателя спасателей. Я по компенсации вопрос детально не обсуждал… И вопрос, к сожалению, в прямое ведение моего министерства не попадает. Но готов принять участие в обсуждении". Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев

Между тем компания уже оплатила наполовину кредит родителей пропавшего спасателя. Но почему-то вопрос с выплатами для детей, оставшихся без отца, до сих пор остается открытым.

Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика "Майкаинзолото" приостанавливает работу.

Трагедия на руднике АО "Майкаинзолота" произошла в начале года. 4 января в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре человека. Тела двоих из них не могут найти до сих пор.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.

В начале февраля семьям погибших пообещали погасить кредиты. Кроме прочего, как отметил аким Павлодарской области, семьям погибших полагаются страховые компенсации от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в размере среднемесячной заработной платы за 5-10 лет, в зависимости от наличия и возраста несовершеннолетних детей.