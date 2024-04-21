Скатившегося с пика Фурманова в Алматы парня эвакуировали на носилках

21 апреля спасатели пришли на помощь двум молодым людям, оказавшимся в затруднительном положении в алматинских горах. Один из них скатился вниз по склону, второй остался в положении, в котором не мог спуститься, сообщает Zakon.kz.

Информация поступила в 08:35, на место выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда. В 12:02 спасатели дошли до пострадавших и вместе приступили к транспортировке одного из молодых людей.

В 13:58 их передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Молодые парни 2004 и 2005 годов рождения.

Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС напоминают про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы: удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно вода, спички в непромокаемом пакете, хоба (коврик-сидушка) для привалов, spf-крем в любое время года.

Обязательно предупреждайте родных или близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения, резюмировали в МЧС.

21 апреля в МЧС сообщили о сошедшей грунтовой массе на реку Большая Алматинка.

