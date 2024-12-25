Пилоты рухнувшего в Актау самолета до последнего пытались избежать крушения – СМИ
Фото: pixabay
Источник в авиаотрасли рассказал о том, что пилоты Azerbaijan Airlines до последнего пытались посадить самолет в поле близ Актау, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишут РИА Новости.
"Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет в небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность, близ аэропорта Актау", – рассказал источник.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
Позже стало известно, что компания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения самолета.
В Актау прибыл министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов.
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