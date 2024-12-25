Правительственная комиссия провела заседание штаба в связи с трагедией в Актау

Вице-премьер Канат Бозумбаев заслушал доклады представителей министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, комитета гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата Мангистауской области, для урегулирования чрезвычайной ситуации правительством Казахстана будут приняты все необходимые меры.

Вице-премьер дал поручение по продолжению спасательных работ и оказанию поддержки пострадавшим, помощи семьям погибших.

"Семьям граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе, будет оказана финансовая помощь. Также будет оказана необходимая помощь родственникам погибших иностранных граждан, приезжающих в Мангистаускую область", – еще раз подчеркнули в акимате области.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Также Бозумбаев рассказал, почему упал самолет и была ли угроза падения на жилые дома.

В связи с трагедией заведено уголовное дело по ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.