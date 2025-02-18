Правительственная комиссия прибыла на место трагедии в области Улытау

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов в составе Правительственной комиссии находятся на месте чрезвычайного происшествия в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Чингис Аринов лично осмотрел место трагедии, принял участие в заседании штаба.





"Внимание главы МЧС было сосредоточено на координации работы всех служб, задействованных в ликвидации последствий происшествия. В состав Правительственной комиссии также вошли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Тюленбергенов и исполняющий обязанности председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Рашид Дубаев". Пресс-служба МЧС РК

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.

18 февраля появились фотографии погибших шахтеров.