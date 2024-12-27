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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Спасатели опубликовали еще одно видео с места крушения самолета в Актау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 19:16 Фото: скриншот видео
Командир отделения пожарной части № 12 старший сержант Сериболат Онгар рассказал о том, как спасатели оказывали помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба МЧС РК, в день трагедии спасатели оперативно среагировали на поступившее сообщение об аварийной ситуации.

"С момента поступления вызова о падении самолета мы сразу же выехали на место и приступили к выполнению аварийно-спасательных работ. Главной задачей было тушение пожара на борту самолета. Мы развернули боевые силы и ликвидировали возгорание. После этого начали спасательные работы, оказывая помощь пострадавшим и сотрудничая с сотрудниками Центра медицины катастроф", – рассказывает Сериболат Онгар.

В результате действий спасателей пожар был полностью потушен, а пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Профессионализм и быстрая реакция сотрудников МЧС позволили минимизировать последствия катастрофы и спасти жизни.

Ранее состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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