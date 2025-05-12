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Происшествия

Изрезал пятилетнего ребенка в лифте: подростку назначили принудительное лечение

подростку назначили принудительное лечение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 19:59 Фото: скриншот видео
В Астане 14-летнему мальчику, который напал на ребенка в лифте, суд назначил принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением, сообщает Zakon.kz.

В феврале текущего года несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо пятилетнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

12 мая 2025 года в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 14-летнего К. по обвинению его в совершении хулиганства с применением ножа в общественном месте (п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК).

"Судом установлено, что К., являясь инвалидом II группы и состоя на учете в психоневрологическом диспансере, 11 февраля 2025 года, находясь в лифте жилого комплекса, нанес ножевое ранение в область лица несовершеннолетнему Е., причинив ему телесные повреждения. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, К. вследствие хронического психического заболевания в период квалифицируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества", – говорится в материалах дела.

В суде решили, что ребенок нуждается в принудительном лечении и в силу требований ст. 16 УК "лицо, находившееся в состоянии невменяемости в момент совершения общественно опасного деяния, не подлежит уголовной ответственности".

Судья разъяснил, что к преступнику, признанному невменяемым, суд может применить принудительные меры медицинского характера.

"Постановлением суда К. назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Актас Талгарского района", – заключили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

20 февраля 2025 года депутат Мажилиса Тансауле Сериков в Мажилисе прокомментировал резонансный случай нападения подростка с ножом в лифте на 5-летнего ребенка в Астане. Он сообщил, что подростка воспитывает мать-одиночка. В качестве опекуна она получает 60 тыс. тенге, а также пособие для ребенка-инвалида второй группы в размере 80 тыс. тенге.

Позже министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса выразила мнение по факту нападения подростка на ребенка в лифте одного из жилых комплексов Астаны. Альназарова рассказала, что по жалобе матери подростка в избиении была проведена судебно-медицинская экспертиза. 

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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