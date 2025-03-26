Нападение на ребенка в лифте: Минздрав предлагает усилить контроль за опекунами

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса 26 марта 2025 года прокомментировала факт нападения подростка на ребенка в лифте одного из жилых комплексов Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Альназарова отметила, что по жалобе матери подростка в избиении была проведена судебно-медицинская экспертиза.

"Эти факты не подтвердились", – сказала она.

При этом, по ее словам, данный случай показал наличие вопросов в части оказания психологической помощи населению на уровне стационаров и поликлиник, контроля за назначенным лечением со стороны опекунов и родителей.

"Данная мама не хотела принимать этот диагноз, отказывалась от лечения и т.д. У ребенка были перерывы в лечении, которые дали соответствующие осложнения той клиники, которую, мы, к сожалению, все видели. Сегодня мы прорабатываем вопрос в том числе и по модернизации всей службы, и по усилению ответственности со стороны опекунов", – резюмировала глава Минздрава.

11 февраля 2025 года сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

После инцидента в Министерстве здравоохранения РК отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.

Позже стало известно, что подростка воспитывает мать-одиночка.

26 февраля стало известно, что в Астане санитара обвинили в избиении подростка с шизофренией, ранившего ребенка в лифте.

