Перевод казахского на латиницу: Токаев выслушал предложение академика Джумадильдаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева. Академик поделился своими предложениями по развитию отечественной науки, сообщает Zakon.kz.

Аскар Джумадильдаев высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.



Глава государства отметил, что все высказанные ученым предложения будут рассмотрены и соответствующие поручения дадут правительству.





"По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны". пресс-служба Акорды

Глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.