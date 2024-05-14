Кому дадут визу кочевников, когда получат права мопедисты, сыну депутата изменили приговор: главное за день

Казахстан введет новую визу для иностранцев, мопеды наконец-то признают транспортными средствами, сыну депутата Мажилиса Даулета Турлыханова ужесточили приговор. Об этих и других важных новостях за 14 мая 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Официальные новости

Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава ведомства проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране.

По словам Саденова, с начала 2024 года отмечается снижение преступности. Сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах.

Также он доложил о результатах работы по розыску преступников. С начала года задержано 782 лица, в том числе за рубежом – 79. В страну экстрадировано 16 разыскиваемых.

"Представил информацию об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей. Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, вузы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения. Отчитался о работе по миграционному контролю. За истекший период в страну въехали 4,2 млн иностранцев и выехали порядка 4 млн, из них 90% являются гражданами СНГ", – говорится в сообщении Акорды.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Затем глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслана Мадиева.

Президенту было доложено о текущей деятельности и планах работы ведомства.

Жаслан Мадиев сообщил, что выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей. Законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

Также было доложено о перспективах вывода казахстанских IT-компаний на экспортные рынки.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.

Казахстанские новости

В Казахстане хотят внедрить новую визу для иностранцев

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на заседании правительства рассказал о планах внедрить визу современных кочевников.

"Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос по внедрению визы современных кочевников, рабочее название – Neo Nomad Visa, для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране. Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 млрд тенге ежегодно. На текущий момент разработан механизм внедрения Neo Nomad Visa и направлен в заинтересованные госорганы", – сообщил министр.

По его словам, новую визу, возможно, внедрят до конца года.

Сыну Даулета Турлыханова изменили приговор

Сыну депутата Мажилиса Парламента Казахстана Даулета Турлыханова – Нурасылу Болату – изменили приговор. Об этом рассказали потерпевшие – адвокаты Анна и Олег Черновы.

Верховный суд назначил два года ограничения свободы Болату Нурасылу. На него возложена обязанность пробационного контроля на весь период наказания. Это значит, что ему нельзя выезжать за границу, ходить по клубам и барам, пить алкоголь и совершать другие преступления, он должен отмечаться в службе пробационного контроля и быть дома в 23:00 каждый день.

Если он нарушит эти условия, то суд заменит условный срок на реальный, который он будет отбывать уже в колонии.

В октябре суд признал Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

11-классник покончил с собой в Шымкенте

Школьник из Шымкента покончил жизнь самоубийством у себя дома. Он учился в школе №9. Что послужило причиной суицида, пока точно не известно. Комментировать инцидент в учебном заведении отказались. В пресс-службе Управления образования (УО) 11-классника охарактеризовали как активного, с хорошей успеваемостью.

"12 мая 2024 года установлено, что ученик 11-го класса покончил жизнь самоубийством у себя дома, в своей комнате. По данным администрации школы, погибший ни с кем не ссорился. Он был учеником с хорошей успеваемостью. На внутришкольном учете не состоял", – рассказали в пресс-службе УО Шымкента.

Сейчас дело находится на контроле ДП Шымкента. Было ли это доведением до самоубийства и что заставило выпускника свести счеты с жизнью, сейчас выясняют правоохранители.

Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права

Водителей мопедов приравняют в РК к полноправным участникам дорожного движения. Введут понятие средней скорости и будут наказывать за нарушение скоростного режима путем ее вычисления. Усилят требования к техническому осмотру ТС.

Каких еще ждать новых правил, можно прочитать здесь.

Уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил сводку по уровню воды в реке Жайык на 14 мая 2024 года.

Как изменился уровень реки за день:

село Индербор: вода поднялась на три сантиметра. Уровень воды составляет 1041 см, критический уровень – 845 см;

село Махамбет: вода поднялась на 14 см, уровень воды – 980 см, критический уровень – 850 см;

Атырау: вода поднялась на 6 см, уровень воды – 551 см, критический уровень – 550 см;

село Жанаталап: вода поднялась на 7 см. Уровень воды – 398 см, критический уровень – 500 см;

село Еркинкала: вода поднялась на 5 см, уровень воды – 356 см, критический уровень – 450 см.

Вместе с тем уже более 60 тыс. казахстанцев вернулись в свои дома

Так, после начала паводков в свои дома вернулся 60 271 казахстанец. В пунктах временного размещения остаются 5360 человек, рассказали в МЧС РК.

Отведено и откачано порядка 19,9 млн кубометров талой воды из 11 255 частных жилых домов и 3539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн единиц мешкотары и 1,5 млн тонн инертных материалов.

За сутки в Атырауской области в связи с подъемом уровня воды в русле реки Жайык в селе Талдыколь Махамбетского района заблаговременно эвакуированы 396 человек в эвакопункты и по родственникам. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется, обстановка стабильная.

В городе Кульсары продолжается откачка воды из подтопленных домов. За сутки откачано ­­­­­­73 947 кубометров воды, уложено 38 тыс. единиц мешкотары и 1120 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе.

В Северо-Казахстанской области за последние две недели откачана вода из подтопленных 3392 частных жилых домов и 667 дворовых территорий. Завершены работы по откачке талой воды в Кызылжарском районе. Продолжаются работы по откачке воды из 56 частных жилых домов и 83 дворовых территорий поселка Заречный и мкр. Подгора города Петропавловска.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 540 единиц мешкотары и 197 тонн инертных материалов.

Площадь аварийного жилья в Казахстане за год увеличилась на 41%

По данным Бюро национальной статистики, общая площадь жилищного фонда Казахстана за 2023 год составила 419,1 млн кв. м. Количество кв. м на одного казахстанца – всего 23,9 кв. м.

Более чем за 30 лет показатель обеспеченности жильем на одного проживающего увеличился всего на 9,5 кв. м.

Также в Казахстане есть проблема аварийности и ветхости уже существующего жилфонда. В 2023 году в стране насчитывалось 2,1 тыс. единиц аварийного жилья общей площадью в 762,4 кв. м. То есть за год общая площадь увеличилась на 41%.

В региональном разрезе больше всего аварийного жилья было зафиксировано в Атырауской области: 445 единиц общей площадью в 153,8 тыс. кв. м.

Среди регионов-антилидеров также оказались Акмолинская область (209 единиц, или 26,3 тыс. кв. м) и Астана (206 единиц, или 124,8 тыс. кв. м). За год площадь аварийного жилья в регионе увеличилась на 27,5%.

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В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров

Министр здравоохранения приказом от 2 мая 2024 года внес изменения в Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством".

Прием документов теперь осуществляется через услугодателя (медицинские организации), а выдача результатов оказания госуслуги – через веб-портал электронного правительства.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Указывается, что выдача медицинской справки формы 073/у осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую информационную систему и подписанной ЭЦП врача.

В Казахстане изменили программу обучения казахскому языку для вузов

Министерство образования и науки внесло изменения в типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего или послевузовского образования.

В частности, в новой редакции изложена Типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины "Казахский язык" для организаций высшего и послевузовского образования.

Обновленная программа направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-культурных знаний, совершенствование коммуникативной компетентности студента, развитие личностного потенциала.

Продолжительность обучения по настоящей программе составляет 300 академических часов (10 академических кредитов).

Цель программы – обучение казахскому языку в организациях высшего и послевузовского образования в соответствии с международными стандартами обучения языкам, повышение значимости казахского языка как государственного, формирование компетенции по использованию казахского языка будущим специалистом как средства коммуникации в научной, социально-культурной, политической, профессиональной сферах общественной жизни.

Стала известна средняя зарплата за первый квартал

Бюро национальной статистики посчитало количество работников в Казахстане за первый квартал 2024 года и среднюю зарплату за этот же период.

Среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале составила 382 279 тенге (с учетом 50 760 организаций).

Всего в Казахстане в различных сферах экономики трудится 3 975 641 человек, в том числе 2 051 923 женщины. При этом наибольшее количество – 662 704 человек – работают в сфере промышленности.

В целом наемных работников больше 6 миллионов.

Мировые новости

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, вызвавший ранее протесты

Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект "Об иностранном влиянии". За проект закона проголосовали 84 депутата, против высказались 30 парламентариев.

Теперь его отправят на подпись президенту Саломе Зурабишвили. Ранее президент обещала наложить на законопроект вето. Однако это не помешает правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" закон все-таки принять, – парламент, где у нее большинство, может проголосовать за то, чтобы президентское вето обойти.

13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане

В Кыргызстане некоторым чиновникам запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. В эти дни для передвижения они могут использовать только общественный транспорт.

Соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Спорт

Казахстан одержал две победы на Кубке Азии – 2024 по индор-хоккею

В Чонбури (Таиланд) проходит женский Кубок Азии по хоккею на траве в закрытых помещениях. К данному часу казахстанская сборная одержала две победы в двух стартовых играх.

В первый день соревнований, 13 мая, казахстанские девушки с очень крупным счетом разгромили хоккеисток Вьетнама – 28:0. Спустя сутки мы переиграли команду Малайзии – 5:1.

Благодаря этим двум победам, казахстанская сборная возглавила подгруппу А, где помимо нас еще есть команды Ирана и Омана, с которыми еще предстоит сыграть в ближайшее время. Всего на Кубок Азии – 2024 приехали 10 коллективов.

Женский Кубок Азии завершится 16 мая.