Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями

Касым-Жомарт Токаев, находясь с рабочим визитом 10 октября в Кызылординской области, высказался о традициях, заявив о "негативных тенденциях", с которыми нужно бороться, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр "Анаға тағзым" стоимостью 1,7 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.

"Действительно, это очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину "Қазақ елінің ұлы аналары". Затем ему представили зал "Ұлт жақұты", клуб бабушек "Мирас", школу "Жас отау", фото- и видеостудию "Шамшырақ", кабинет психолога-медиатора.

10 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой отправился в Кызылординскую область.

Рабочая поездка началась с посещения села им. Наги Ильясова Сырдарьинского района. Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.

Затем главе государства рассказали о развитии области, в частности, строительстве нового терминала в аэропорту "Коркыт ата".

Аким области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о ходе строительства нового пассажирского терминала в аэропорту регионального центра. Терминал возведут за счет средств частного инвестора и передадут в госсобственность.