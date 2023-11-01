Смаилов опроверг слухи о покупке АМТ за 500 млрд долларов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов опроверг слухи о том, что АО "АрселорМиттал Темиртау" государство приобретет за 500 млрд долларов, которые заплатит Лакшми Митталу, сообщает Zakon.kz.

Об этом журналисты спросили у главы правительства в кулуарах Мажилиса Парламента РК 1 ноября 2023 года .

"Это не соответствует действительности. Еще раз хочу сказать, что в соответствии с предварительным соглашением по условиям передачи компании Республике Казахстан мы сейчас не можем разглашать подробности этого соглашения. Они будут вам доведены после того, как мы завершим сделку. Это будет в течение буквально одного месяца, после чего вся информация будет доступна". Алихан Смаилов

Ранее премьер-министр рассказал, что новый инвестор должен будет вложить в модернизацию АО "АрселорМиталл Темиртау" 3 млрд долларов.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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31 октября министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сообщил, что сделка должна завершиться в конце ноября, и что бюджетные средства использовать не планируют.

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