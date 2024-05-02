Судебные прения по делу Бишимбаева, увеличение тарифа на транзит нефти, поручения Токаева: главное за день

Начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева, в Жамбылской области школьник умер после избиения в уличном туалете, майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию. Об этих и других важных новостях за 2 мая 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Официальные новости

Токаев поручил принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета

2 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева.

Президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов.

В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.

На встрече с министром финансов Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова.

Глава государства обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В частности, он отметил важную роль МФЦА в привлечении зеленого фондирования для региона и развитии Среднего коридора. Более 60% зеленых облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра зеленых финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и России о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай.



"Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн ​​тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск будет установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, перевозимую по территории Казахстана, составит 15 долларов", – сказал депутат Сената Суиндик Алдашев.

Дела судебные

Прения по делу Бишимбаева



2 мая в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения.

Она подчеркнула, что во время расследования и в ходе судебного следствия было установлено, что Салтанат Нукенова подвергалась истязанием в марте, апреле, августе и октябре 2023 года. Прокурор напомнила, что к материалам дела были приобщены фото с травмами Нукеновой, которые были сделаны во время совместного проживания с Бишимбаевым.

Гособвинитель подчеркнула, что убийство Салтанат совершено с особой жестокостью. Бишимбаев проявил садизм. На протяжении более 10 часов он истязал и глумился над ней. Нанес ей многочисленные телесные повреждения и глубокие моральные унижения. Она также заявила, что не увидела в глазах Бишимбаева ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния.

Айжан Аймаганова отметила, что особая жестокость со стороны Куандыка Бишимбаева проявилась и в том, что когда Салтанат Нукенова умирала, он хладнокровно встречался с Насырбековой и переписывался с другими женщинами, давал указания по работе и ужинал с Байжановым. Она отметила, что три человека более 15 раз призывали Бишимбаева вызвать скорую, но он сделал это только вечером, когда Салтанат уже умерла.

Во время прений также брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Затем слово по очереди взяли защитники со стороны потерпевших, в том числе Жанна Уразбахова, Дамир Ишмаметов, Игорь Вранчев.

Верховный суд рассмотрел дело по ходатайству Тогаева, получившего пожизненный срок

Верховным судом Казахстана рассмотрено уголовное дело в кассационном порядке в отношении А. Тогаева, осужденного к пожизненному лишению свободы.

В феврале текущего года Тогаев подал ходатайство о пересмотре судебных актов в отношении него, оспаривая правильность квалификации его деяний, а также меру наказания. По итогам рассмотрения судебная коллегия Верховного суда приняла решение об оставлении судебных актов без изменения, а ходатайства осужденного – без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, приговором суда от 25 июня 2014 года Тогаев был признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем и бандитизмом, разбое, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенном с незаконным проникновением в жилое помещение, применением оружия, причинением тяжкого вреда здоровью, организованной группой, в особо крупном размере, также в создании устойчивой вооруженной группы (банды).

В Алматы осудили мужчину с гранатой

В Алматы осудили 35-летнего жителя Алматинской области, пытавшегося ограбить обменный пункт.



Как установили в суде, вечером 17 декабря 2023 года подсудимый приехал в обменный пункт в Алматы, расположенный по ул. Розыбакиева, прихватив страйкбольную гранату типа Ф-1. Зайдя в обменник, мужчина вытащил орудие из рукава куртки, дернул за чеку и потребовал у кассира деньги, угрожая взорвать гранату.



"В свою очередь потерпевший отказался выполнять требования подсудимого о выдаче денежных средств в крупном размере в сумме 3200 долларов (2 573 808 тенге) и спрятался в уборной комнате. В это время подсудимый бросил гранату и, поняв, что не сможет довести до конца действия, непосредственно направленные на совершение открытого хищения чужого имущества, по независящим от него обстоятельствам скрылся с места происшествия", – говорится в приговоре суда.



В суде подсудимый признал вину и раскаялся. Он объяснил, что совершил это после ссоры с бывшей женой.

Происшествия

Школьник умер после избиения в уличном туалете в Жамбылской области



В селе Кумжота Байзакского района в школе им. Алтынсарина в уличном туалете девятиклассник избил восьмиклассника. В результате подросток скончался.

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый, несовершеннолетний, задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Кроме того, в отношении руководства и сотрудников школы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности здоровья и жизни детей.

Майнинговую ферму пытались вывезти из Казахстана в Россию



Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 230 млн тенге пресекли сотрудники Департамента госдоходов по Костанайской области на АПП "Кайрак".

"В ноябре 2023 года ТОО "А", зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время", – сообщила пресс-служба ДГД по Костанайской области.

По решению суда весь груз конфискован в доход государства и наложен административный штраф в размере 25 МРП.

Паводки

Более 43 тыс. казахстанцев вернулись в свои дома

43 015 человек вернулись в свои дома с начала паводков в Казахстане, сообщили в Министерстве по ЧС РК. В эвакопунктах остаются 6338 казахстанцев.

Отведена вода из 7710 частных жилых домов и 2844 дворовых территорий.

На телефоны горячей линии поступил 2261 звонок.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тыс. единиц мешкотары.

Мировые новости

Колумбия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на мероприятии по случаю Международного дня солидарности трудящихся, объявил, что разрывает дипломатические отношения с Израилем.

Он обвинил израильское правительство в геноциде в секторе Газа.

Густаво Петро выразил уверенность, что граждане Колумбии поддержат решение своего правительства.

"Не может вернуться период геноцида, уничтожения целого народа на наших глазах. Если умрет Палестина, погибнет человечество, мы не можем этого позволить", – сказал он.

Ранее Колумбия уже приостановила закупки оружия у Израиля. Президент республики также был среди тех, кто подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС освободить всех заложников.

Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане

2 мая около 13:30 в Сузакском районе Джалал-Абадской области мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей. Возраст пострадавших от девяти до 16 лет.

Сейчас семеро из пострадавших находятся в реанимации. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Еще трое детей находятся в Сузакской районной больнице и восемь госпитализированы в ЦОПВ. Их состояние оценивается как средней тяжести.



На месте ЧП была оказана помощь одиннадцати школьникам. Их отправили на амбулаторное лечение.

В Москве за драку задержали восемь таджикских футболистов



Восемь игроков таджикского футбольного клуба "Хоса" задержаны правоохранителями Москвы за драку после матча против команды ЮЗАО.

Инцидент произошел несколько дней назад на столичном стадионе "Труд" после матча любительской лиги. В той игре ЮЗАО обыграл "Хосу" со счетом 12:0. После финального свистка арбитра один из футболистов проигравшей команды ударил соперника по голове. Ситуация переросла в массовую драку с участием других игроков "Хосы".

Спортивные новости

Казахстанская пара сотворила сенсацию на турнире в Германии



На крупном женском турнире серии ITF W100 в немецком Висбадене сенсацию сотворили юные казахстанки. В первом круге парного разряда Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова обыграли Веронику Эрьявиц / Тамару Зиданшек (Словения).

Казахстанская пара праздновала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Стоит отметить, соперницы нашего дуэта выступали на турнире в Германии под четвертым номером, Тамару Зиданшек – бывшая 22-я ракетка мира в одиночном рейтинге.

Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова пробились в свой первый четвертьфинал крупного взрослого турнира.

Стало известно, чем будут кормить спортсменов на Олимпиаде-2024



Организационный комитет ХХХIII летних Игр объявил о предстоящей кухне, которая будет ждать участников в олимпийской деревне Парижа-2024.

Спортсменам и официальным лицам, которые прибудут в Париж летом этого года, предложат 500 блюд. Заведение на 3500 посадочных мест откроет свои двери 12 июля с круглосуточным режимом работы. Меню будет составляться по четырем направлениям: французская, азиатская, африкано-карибская и мировая кухня.

Каждый день спортсменам будут подавать от 40 до 120 известных блюд мировой кухни. Питанием участников Олимпиады будет заниматься один из местных кулинарных гигантов, который ежегодно кормит болельщиков на "Роллан Гарос" и "Тур де Франс".