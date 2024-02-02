Указ о призыве в армию, назначен социальный омбудсмен, изменения в формировании тарифов: главное за день

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас и новом призыве в армию, в Казахстане появился социальный омбудсмен, изменились правила формирования тарифов на воду и отопление. Об этих и других наиболее важных новостях – в итоговом обзоре новостей Zakon.kz.

Официальные новости

Призыв в армию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 февраля 2024 года подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года".

Указ предусматривает:

Уволить в запас из рядов Вооруженных сил РК, Министерства внутренних дел РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, Комитета национальной безопасности РК, Службы государственной охраны РК в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, Комитет национальной безопасности РК, Службу государственной охраны РК в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.



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Назначен социальный омбудсмен

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте. Им стал Кенжегул Сейтжан.

Кенжегул Сейтжан родился 29 июля 1982 года в Амангельдинском районе Костанайской области.

Трудовую деятельность начал в 2007 году учителем истории в общеобразовательной школе №7 Медеуского района Алматы.

С 2017 по 2022 год работал менеджером по социальным программам в Реабилитационном Центре "Мейірім" для детей с инвалидностью, с 2017 по 2022 год – директором в гостиничном бизнесе. С 2016 по 2022 год занимал пост генерального секретаря ОЮЛ "Казахстанская Федерация голбола", с 2019 по 2021 год – должность вице-президента РОО "Казахстанская федерации паравелоспорта". В 2021-2023 годах работал президентом РОО "Казахстанская федерация паравелоспорта".

С 2022 года по сей день является президентом Федерации по голболу Астаны. С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, член фракции партии "Народная партия Казахстана".

Национальный день печати

В Казахстане 2 февраля впервые отмечают новую праздничную дату – Национальный день печати.

Дату утвердили 30 июня 2023 года. Она выбрана не случайно – 111 лет назад 2 февраля вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", на страницах которой публиковались такие выдающиеся представители интеллектуального цвета казахской нации, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов.

В связи с чем Касым-Жомарт Токаев опубликовал поздравление.

Все подробности здесь.

Цифровая платформа в ЕАЭС

В Алматы второй день проходит Международный цифровой форум "Digital Almaty: Industry X", в котором участвовали главы правительств четырех стран: России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

Во время своего выступления премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил странам ЕАЭС создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями и инновационными идеями.

"Мы готовы объединить наши усилия, чтобы вместе проводить исследования в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных. Более того, мы готовы делиться наработками и полученным опытом по нашим проектам. Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями", – сказал Алихан Смаилов.

По словам премьер-министра Казахстана, это улучшит взаимодействие между странами и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона.

Кроме того, Алихан Смаилов в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и обсудил с ним торгово-экономическое сотрудничество.

Формирование тарифов

В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление. Соответствующий приказ подписал и.о. министра нацэкономики.

В правилах в рамках стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы дифференцировали по нескольким категориям потребителей:

1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубов в месяц на 1 человека;

– физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубов в месяц на 1 человека; 2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубов в месяц на 1 человека;

– физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубов в месяц на 1 человека; 3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубов в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения;

– физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубов в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения; 4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубов в месяц на 1 человека.

Также правила дополнены пунктом о том, что полученный субъектом естественной монополии дополнительный доход при применении тарифов подгрупп 2, 3, 4 первой группы потребителей "физические лица, относящиеся к категории населения" направляется на модернизацию, реконструкцию оборудования и сетей по регулируемой услуге, а также приобретение основных средств (оборудование).

На подгруппы также разделены потребители услуг отопления, они дифференцированы по площади жилья.

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В Алматы утвердили новые проекты детальной планировки города

Новые ПДП разработаны в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года, в котором заложен принцип перехода от моноцентричной модели развития мегаполиса к полицентричной.

В целом ПДП направлены на создание устойчивого и функционального городского пространства. Они устанавливают основные направления градостроительного зонирования, красных линий, резервирования территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети, трассировки инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения территорий.

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Мировые новости

На ТЭЦ Бишкека произошла авария

По данным Минэнерго Кыргызстана, ночью 2 февраля, примерно в 3:00, на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В настоящее время в некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления.

Местные СМИ пишут, что многие жители города столкнулись с отсутствием горячей воды в своих домах, температура батарей также существенно снизилась.

Минздрав страны сообщил, что из-за аварии пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования, пять человек. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет. У двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего – средней тяжести, у четвертого состояние относительно удовлетворительное. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.

Два человека находятся в реанимации, один – в ожоговом отделении. Еще два человека от госпитализации отказались.

Также школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение до 5 февраля включительно. Связано ли это с аварией на ТЭЦ – неизвестно.

О ЧП на бишкекской ТЭЦ доложили и президенту страны Садыру Жаппарову. Аварию на ТЭЦ в Бишкеке пообещали устранить за два-три дня.

В МЧС Кыргызстана заявили, что причиной взрыва на ТЭЦ в Бишкеке могла стать диверсия.

Более 200 человек пострадали при страшном пожаре в столице Кении

Не менее трех человек погибли и более 220 пострадали в результате взрыва газа и пожара в столице Кении, городе Найроби.

В результате происшествия погибли не менее трех человек, включая ребенка, и пострадал как минимум 221 человек.

Взрыв газа произошел около полуночи на промышленном объекте в районе Эмбакаси. По данным местных властей, в момент происшествия на предприятии заполняли баллоны с газом. После взрыва начался пожар, который сильно повредил промышленное здание и перекинулся на ближайшие дома. Точную причину инцидента сейчас уточняют.

Спорт

Форвард столичной "Астаны" и сборной Казахстана Абат Айымбетов теперь будет играть в турецкой Высшей лиге. Футболист 1 февраля подписал соглашение с командой "Адана Демирспор".

Информацию о переходе Айымбетова в турецкую Высшую лигу опубликовала пресс-служба ФК "Адана Демирспор" на своих страницах в социальных сетях. 28-летний форвард сборной Казахстана заключил контракт на полтора года с возможным продлением еще на один сезон.

"Реал" выиграл шестой матч подряд и снова возглавил таблицу Ла Лиги

Мадридский футбольный клуб "Реал" победил в шестой игре подряд в испанском первенстве, что позволило "королевской команде" снова подняться на первую строку турнирной таблицы.

Подопечные Карло Анчелотти достигли столь впечатляющего успеха после того, как 1 февраля обыграли "Хетафе" со счетом 2:0 в рамках перенесенного матча 20-го тура чемпионата Испании. Дубль в этой встрече оформил форвард Хоселу.

"Галактикос" довели свою победную серию до шести игр, а беспроигрышную – до 16 матчей.

Подробности здесь.

Латвийские спортсмены остались без государственных денег

Все спортивные федерации Латвии в преддверии летней Олимпиады оказались в трудной ситуации, так как остались без государственного финансирования.

Глава Олимпийского комитета Латвии Янис Букс заявил, что спортсмены в эти дни находятся в трудном финансовом состоянии из-за отсутствия государственной поддержки. Ни одна спортивная федерация Латвии пока не получила денег от государства, а на носу главные Игры четырехлетия.

По словам Букса, из-за этого атлетам не хватает достаточных средств, чтобы участвовать в разных соревнованиях в преддверии парижской Олимпиады, а на запланированные старты вынуждены брать деньги в долг.

В свою очередь государственные структуры заявляют, что все заявки на финансирование от 90 федераций уже получены, в данный момент идет оценка и рассмотрение. Чиновники уверяют, что это займет некоторое время, нужно пройти по всем критериям.