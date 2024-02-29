Рабочие не могут получить расчет за строительство дамбы во время ЧС в Кобде

В Актюбинской области рабочие, которые строили дамбу во время прошлогодних паводков, до сих пор не могут получить расчет. Они сдали в аренду технику компании, выигравшей тендер. И сами принимали участие в работах, чтобы предотвратить потоп, но в итоге остались без денег, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали КТК, что обивают пороги различных инстанций с 2023 года. В этот раз они пришли в областную администрацию.

"В прошлом году во время паводков в Кобдинском районе объявили режим ЧС и разыграли тендер. Чтобы предотвратить подобную ситуацию в последующем, решили строить дамбу. Тогда акимом был Тогжанов. Из одного источника тендер на 180 млн выиграло ТОО "Каз Гидро Спас". 90 млн фирме выплатили сразу в качестве предоплаты. А мы с ней заключили договоры, отдали ей в аренду технику. И сами тоже работали при строительстве плотины". Предприниматель Асет Утеуов

О том, как Кобда уходила под воду, местным жителям до сих пор страшно вспоминать. Потоки буквально хлынули со степей. Чиновники оказались не готовы к таким паводкам. В районе тогда объявили режим ЧС. С наводнением боролись не только спасатели; добровольцы совершенно бесплатно оказывали помощь пострадавшим. Привозили продукты, средства гигиены, одежду. Позже чиновники решили возводить в районе дамбу, чтобы такое больше не повторилось. Но предприниматели не ожидали, что масштабный и жизненно важный проект приведет к такому финалу.

"Я лично два КАМАЗа отдал в аренду. И сам три месяца работал. Но в итоге нам не заплатили ни копейки. Неоднократно и в акимат приходили. Здесь нам обещали, что все выплатят. Просили подождать. Но сколько уже можно?" Ернар Батырбеков

Оказывается, финансовые претензии к компании, выигравшей тендер на строительство дамбы, накопились и у чиновников. По их словам, фирма не справилась с задачей. И теперь акимат тоже пытается взыскать с подрядчика деньги через суд. Сама компания пока никак не прокомментировала скандал.

"По договору 50% средств были проведены ТОО "Каз Гидро Спас", где они выполнили работу на 34%. В целях выполнения работ ТОО "Каз Гидро Спас" заключил договор с индивидуальными предпринимателями и нанял технику. Но не выполнил свои обязательства по выплате денежных средств. В настоящее время между ТОО "Каз Гидро Спас" и отделом строительства договор расторгнут. На данный момент идут судебные процессы". Аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев

Отмечается, что дамбу достраивали уже за счет спонсорских денег. Но ее, говорят чиновники, еще надо укреплять. А это, разумеется, дополнительные расходы. Предпринимателям же в акимате советуют не терять время и не ждать ничьей помощи, а тоже судиться. Это, говорят, единственный шанс получить свои деньги.

24 марта 2023 года режим ЧС природного характера был объявлен в селе Каратал Уилского района. Несколько сел были отрезаны от мира водой. Пострадавшим от паводка тогда пообещали построить новые дома.

