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Прокурорами Жамбылской области решен вопрос оплаты проезда для больных, нуждающихся в особых медицинских услуг

Прокурорами Жамбылской области решен вопрос оплаты проезда для больных, нуждающихся в особых медицинских услуг, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:51 Фото: freepik
Прокуратурой области установлено, что решением областного маслихата от 5 октября 2022 года за №21-7 гражданам Казахстана, проживающим в Жамбылской области, предоставляется бесплатный проезд за пределы пункта постоянного проживания.
Это проходит в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медпомощи) и медицинской помощи в системе ОСМС (обязательного социального медстрахования).

Однако результаты изучения документа показали имеющиеся проблемные вопросы при назначении и выплате денежных средств.

В нарушение пп. 3) ст. 12 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" в решении маслихата не указаны перечень лиц (сопровождающие инвалидов, детей и т.д.), порядок выплат, ответственный орган и вид оплаты (авиа или железнодорожный проезд, услуги санавиации).

Отсутствие четкой регламентации процедуры оплаты за проезд гражданам явилось поводом для увеличения количества обращений и жалоб по данному вопросу в уполномоченные и исполнительные органы.

По мерам прокурорского надзора вышеуказанные недостатки устранены путем принятия нового решения маслихата.

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Айсулу Омарова
Жамбылская область Казахстан
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