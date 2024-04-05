Прокурорами Жамбылской области решен вопрос оплаты проезда для больных, нуждающихся в особых медицинских услуг

Прокуратурой области установлено, что решением областного маслихата от 5 октября 2022 года за №21-7 гражданам Казахстана, проживающим в Жамбылской области, предоставляется бесплатный проезд за пределы пункта постоянного проживания.

Это проходит в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медпомощи) и медицинской помощи в системе ОСМС (обязательного социального медстрахования).





Однако результаты изучения документа показали имеющиеся проблемные вопросы при назначении и выплате денежных средств.





В нарушение пп. 3) ст. 12 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" в решении маслихата не указаны перечень лиц (сопровождающие инвалидов, детей и т.д.), порядок выплат, ответственный орган и вид оплаты (авиа или железнодорожный проезд, услуги санавиации).





Отсутствие четкой регламентации процедуры оплаты за проезд гражданам явилось поводом для увеличения количества обращений и жалоб по данному вопросу в уполномоченные и исполнительные органы.





По мерам прокурорского надзора вышеуказанные недостатки устранены путем принятия нового решения маслихата.



