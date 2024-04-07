Каналы и арыки очистили от мусора в Жамбылской области

По словам акима региона Ербола Карашукеева работа будет продолжена на системной основе, сообщает Zakon.kz.

Вывезено более 2600 тонн мусора, очищены каналы и арыки протяженностью 809 км, а также улицы, скверы и парки области.

Противопаводковые мероприятия в регионе проводятся в рамках исполнения поручений главы государства.

Фото: акимат Жамбылской области

В массовом субботнике во всех районах региона приняли участие более 20 тысяч человек. Это - сотрудники госучреждений, частных организаций, представители бизнеса, молодежь и все неравнодушные жители.

Фото: акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вместе с молодежью участвовал в очистке канала Карасу.

Фото: акимат Жамбылской области

По поручению главы региона планируется начало работ по механической очистке 8 каналов в Таразе. Будут проведены ремонтные работы каналов Сенкибай, Капал, Торекелди, Карасу-1, Карасу-2, Ушбулак.

Фото: акимат Жамбылской области

Кроме того, 8 апреля из Жамбылской области планируется отправить 13 фур гуманитарной помощи – 260 тонн лука – в регионы, пострадавшие от паводков (Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская области, Актобе).