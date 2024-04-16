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Сотрудники акимата, депутаты и общественники встретились с пострадавшими от паводков в СКО

Сотрудники акимата, депутаты и общественники встретились с пострадавшими от паводков в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:07 Фото: Qazaqstan Media
В Северо-Казахстанской области создан общественный штаб, деятельность которого направлена на коммуникационную и разъяснительную работу о противопаводковых мерах среди населения. Численность штаба порядка 30 человек.

"Посещаем все эвакопункты с информационно-разъяснительной работой. Рассказываем про единовременные выплаты, про оценку имущества и выплату компенсаций, говорим про гуманитарную помощь. Смотрим, есть ли у пострадавших вещи первой необходимости", – рассказал член штаба, председатель городского маслихата Арман Бердагулов.

"Я вторую неделю нахожусь в СКО, встречаюсь с людьми, объясняю, что без помощи никто не останется. На местах изучаю, какие меры принимаются местными исполнительными органами. У населения много вопросов про выплаты, разъясняю каждому, кто обращается", – рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Еркебулан Мамбетов.
Сотрудники акимата, депутаты и общественники встретились с пострадавшими от паводков в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:07

Фото: Qazaqstan Media

Штаб возглавил председатель областного маслихата Бубенко В. С. В его состав вошли активисты неправительственных организаций, молодежь, предприниматели, блогеры, депутаты маслихатов, представители партий, духовенства, эксперты в юридической и финансовой сферах. Основная задача штаба – не допустить вакуума власти и обеспечить единую координацию работы по борьбе с паводком.

"Мы пережили большое горе, нас встретили радушно. Мы жители Подгоры, Хромзавода. Такого не было никогда, но так случилось, мы оказались здесь. Нас расселили, кормят, одевают. Что просим – дают. Все хорошо, но мы очень хотим домой, чем быстрее, тем лучше", – говорит жительница Петропавловска Лидия Цаприлова.
Сотрудники акимата, депутаты и общественники встретились с пострадавшими от паводков в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:07

Фото: Qazaqstan Media

В функции общественного штаба входит координация распределения гуманитарной помощи, координация волонтерских групп, выявление активистов, участвующих в борьбе с последствиями паводка, мониторинг социальных сетей, продвижение основных месседжей и кейсов, посещение эвакуационных пунктов,  проведение разъяснительной работы и взаимодействие с пострадавшим населением.

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