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В Жамбылской области обнаружены древние петроглифы

В Жамбылской области обнаружены древние петроглифы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:39 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Наскальные изображения обнаружили археологи в Сарысуском районе области в ходе проведения экологической акции "Таза аула. Таза өлке. Таза ел!". Она проходит в рамках республиканской масштабной кампании "Таза Қазақстан". Акция стартовала 10 апреля и продлится в течение пяти недель.
Вторая неделя экологической кампании – "Киелі мекен" – как раз посвящена благоустройству территории историко-культурных памятников региона.
В Жамбылской области обнаружены древние петроглифы , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:39

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Археологи относят эти петроглифы к периоду бронзы, раннему железному веку. Они расположены в скалах на левом берегу реки Актогай, в 3,5 км к юго-западу от села Актогай. На большинстве рисунков изображены быт и мировоззрение людей того времени, в том числе животные (бараны, двугорбые верблюды и др.), способы охоты – стрельба из лука, ловушки.
"Вновь открывающиеся актогайские петроглифы представляют собой уникальную культуру эпохи бронзы, распространившуюся по южным регионам Казахстана. Изображения этого типа были обнаружены и исследованы в местах Арпаөзен, Қойбағар, Сауысқандық, Ешкіөлмес и Таңбалы тас. Горный хребет Каратау в Жамбылской области является регионом проживания людей периода эпохи бронзы. Это один из уникальных памятников человеческой цивилизации не только для истории Казахстана, но и в мировой истории", – отметил Сауран Калиев, директор центра "Руханият и историковедение" имени Шерхана Муртазы Управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области, историк, археолог, этнограф.
В Жамбылской области обнаружены древние петроглифы , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:39

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ученым еще предстоит подробное изучение петроглифов, после чего будет сделано окончательное научное заключение. Ожидается, что на открывшемся памятнике "Актогайские петроглифы" будут проводиться комплексные научно-археологические исследования с участием известных ученых-археологов Казахстана.
"В настоящее время в Жамбылской области находится 3468 памятников истории и культуры. Из них пять памятников находятся под охраной ЮНЕСКО, 25 – республиканского значения, 698 – местного значения, 2742 памятника – на предварительном учете. Все они охраняются Законом "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". Данные актогайские петроглифы обнаружил при проведении исследования местности наш археолог и этнограф Сауран Калиев. Этот памятник мы взяли на предварительный учет, и теперь он находится под охраной государства, согласно закону. Мы должны провести комплексное изучение данного объекта с привлечением специалистов по петроглифам. Все памятники истории и культуры, начиная от малых курганов и заканчивая целыми древними городищами, представляют большую ценность для государства, нашего народа", – сказал Куаныш Даурембеков, директор КГУ "Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников" Управления культуры, архивов и документаций акимата Жамбылской области.
Отметим, что в Сарысуском районе находится поселение позднего палеолита – селище Буркитты. В 1957 году археологи во время раскопок на глубине 0,9-1,4 м нашли там предметы из халцедона, напоминающие ножи, трапециевидный камень и стержни. Находки отнесли к последнему периоду каменного века.
Добавим, что следующая, третья, неделя экологической акции в Жамбылской области – "Жасыл аймақ" – включает посадку саженцев и побелку деревьев.
В Жамбылской области обнаружены древние петроглифы , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:39

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В течение четвертой недели – "Өнегелі ұрпақ" – в регионе планируется уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

Во время заключительной, пятой, недели – "Мөлдір бұлақ" – от мусора очистят окрестности рек и озер.
Особое внимание во время акции будет уделено очистке и благоустройству арыков и каналов в области.

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