В Жамбылской области обнаружены древние петроглифы

Отметим, что в Сарысуском районе находится поселение позднего палеолита – селище Буркитты. В 1957 году археологи во время раскопок на глубине 0,9-1,4 м нашли там предметы из халцедона, напоминающие ножи, трапециевидный камень и стержни. Находки отнесли к последнему периоду каменного века.

Добавим, что следующая, третья, неделя экологической акции в Жамбылской области – "Жасыл аймақ" – включает посадку саженцев и побелку деревьев.