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Токаев обратился к молодежи с важным заявлением

Токаев обратился к молодежи с важным заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 12:10 Фото: akorda.kz
Сегодня, 27 апреля 2024 года, в ходе субботника в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с молодежью, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

"Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.

"Мы должны гордиться своей страной. Бережно относиться ко всему, будь это улица, двор или подъезд. Решительно бороться с вандалами. Я уже говорил, что с ними будем поступать жестко и по закону. А то где-то натворят дел, а потом просят прощение. Порядок должен быть в стране. Мы должны соблюдать законы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также осмотрел Ботанический сад и выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике и работникам коммунальных предприятий столицы.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике. Он посадил дерево в столичной аллее "Улытау".

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