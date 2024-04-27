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Мечта сбылась: астанчанка рассказала о встрече с Токаевым

Мечта сбылась: астанчанка рассказала о встрече с Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:51 Фото: akorda.kz
По всему Казахстану 27 апреля 2024 года проходят субботники. В Астане в нем принял участие президент Касым-Жомарт Токаев. Сотрудница одного из коммунальных предприятий столицы рассказала, какие чувства испытала при встрече с главой государства, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, ее мечта сбылась.

"Да, президент недавно приходил. Было необычное чувство. Каждый человек мечтает его (президента Касым-Жомарта Токаева. – Прим. ред.) увидеть. Моя мечта сбылась. Он нам пожелал удачной работы", – рассказала она журналисту Адилю Балтабаеву.

Также девушка отметила, что о встрече с главой государства она сразу же сообщила своим подружкам.

"Уже рассказала подружкам. Они еще даже не прочитали, спят", – добавила сотрудница одного из коммунальных предприятий Астаны.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике. Он посадил дерево на столичной аллее "Улытау" и побеседовал с молодежью. Также глава государства выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике, и работникам коммунальных предприятий столицы.

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Астана Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Озеленение
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