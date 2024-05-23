Неоднозначное видео в туалете: история с полицейскими Алматинской области получила продолжение

В Алматинской области полицейские, которых отстранили от службы после неоднозначного видео, добились через суд восстановления, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в суде города Конаева.

Полицейские Б. и Ж. подали иск к Департаменту полиции Алматинской области. Они требовали признать незаконным приказ об освобождении их от должности и отменить его; восстановить их в прежней должности; взыскать с ДП заработную плату, которую они могли бы получить за период, пока не работали.

Как указано в судебном документе, оба истца работали инспекторами службы батальона патрульной полиции ДП Алматинской области. Приказом начальника ДП от 12 февраля 2024 года их освободили от занимаемых должностей и оставили в распоряжении департамента. Основанием для такого приказа послужило заключение служебного расследования, в котором была рекомендация освободить от занимаемых должностей Б. и Ж. за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отклонении от маршрута и допущении во время несения службы действий, порочащих звание сотрудника полиции.

Служебное расследование установило, что в соцсетях и СМИ появилось видео с участием указанных сотрудников, снятое блогером. На нем запечатлены сотрудник полиции и гражданский в туалете. У последнего в руках был предмет, похожий на пакет.

Автор видео требовал принять меры в отношении сотрудников полиции, которые во время несения службы останавливали машины под мостом. А также якобы сотрудники полиции проверяли водителей наркотестерами в туалете.

Блогер утверждал, что 30 января 2024 года сотрудники полиции на служебной машине Hyundai без проблесковых маячков остановили автомашину Toyota. После чего водитель вместе с инспектором Б. прошли в туалет в здании СТО. Блогер пошел за ними. Там он спросил у инспектора, зачем тот заставляет гражданское лицо справлять нужду в полиэтиленовый пакет. Сотрудник полиции ответил, что они просто зашли в туалет по нужде. Затем автор видео подошел к служебной машине, в которой инспектор Ж. оформлял водителя другого авто. Тогда блогер сделал замечание: почему полицейские останавливают автомобили и садят водителей в служебную машину.

Также в ходе расследования было установлено, что согласно расстановке от 30 января 2024 года инспекторы Б. и Ж. были задействованы с 08:00 до 20:00 часов по маршруту патрулирования на автодороге Алматы – Екатеринбург, 59-116 км. На видеозаписи же видно, что инспекторы находятся на автодороге Алматы – Бишкек. То есть они отклонились от маршрута патрулирования и ввели в заблуждение руководство департамента.

"Непринятие должностными лицами своевременных и законных мер к правонарушителям привели к критическим публикациям, распространяющимся в СМИ и активно обсуждающимся общественностью, что привело к имиджевым потерям государственной службы в целом", – утверждалось в итогах служебного расследования.

Однако истцы в суде мотивировали свои требования тем, что выводы служебного расследования носили предположительный характер, а рекомендации дисциплинарной комиссии являются незаконными.

По словам полицейских, 30 января 2024 года они не заступали в наряд, а находились в трудовом отпуске. Указанное видео было снято в 2022 году и смонтировано с изменениями кадров времени. А адвокат истцов в суде сообщил, что служебная машина Hyundai в тот день находилась в здании полиции, что подтверждают ответы департамента. Он также заявил, что то событие было в 2022 году, и Б. и Ж. незаконно освободили от занимаемых должностей, так как дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного года со дня совершения дисциплинарного проступка.

Допросили в суде и блогера, который заявил, что видео с участием истцов было снято им в январе 2022 года на автодороге Алматы – Бишкек.

"Таким образом, судом установлено, что 30 января 2024 года истцы находились в трудовом отпуске и не могли находиться на месте события, где был снят инцидент с участием блогера. Сведения же из служебного расследования о том, что 30.01.2024 года инспекторы Б., Ж. были задействованы на автодороге Алматы – Екатеринбург на служебной автомашине Hyundai Elantra, являются неверными. Служебное расследование проведено неполно, без установления даты совершения дисциплинарного проступка. Из пояснений истцов и блогера установлено, что данное видео было снято в 2022 году, однако путем монтажа видео дата видеозаписи указана как 2024 год", – пришли к выводу в суде.

В судебном решении также сообщается, что дисциплинарное взыскание за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения этого проступка и не может быть наложено позже одного года со дня его совершения.

"Таким образом, дисциплинарное взыскание в виде освобождения от занимаемых должностей было наложено на истцов позднее одного года со дня произошедшего инцидента с участием блогера, что является незаконным. Таким образом, суд решил исковые требования Б. и Ж. к ДП Алматинской области удовлетворить", – говорится в судебном документе.

В итоге суд решил признать незаконным и отменить приказ начальника Департамента полиции Алматинской области, восстановить обоих полицейских в должности. Также ДП должен выплатить одному 1 538 466 тенге, второму – 2 225 172 тенге – заработная плата за время вынужденного прогула.

В апреле 2024 года мы рассказывали о случае увольнения полицейского в СКО – он стал героем интимного видео.