Научный центр сейсмологии Алматы обновят: там не было ремонта с 1986 года

В Алматы отремонтируют и оснастят Научный центр сейсмологии. По словам акима Ерболата Досаева, центр должен соответствовать мировым стандартам. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

23 мая 2024 года директор научного центра Даулет Сарсенбаев отметил, что в здании центра 1986 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт. Кроме того, большая часть оборудования устарела, также стоит вопрос нехватки кадров.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На это Досаев ответил, что в целях повышения сейсмической безопасности в городе будет усилено взаимодействие всех структур гражданской защиты с применением современных технологий предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, глава Алматы заявил, что принято решение отремонтировать здание за счет бюджета города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Также будет выделено порядка 2 млрд тенге на научные исследования, что позволит увеличить фонд оплаты труда, обмениваться опытом с зарубежными коллегами, привлекать новые кадры. Данный центр очень важен не только для города, но и для всей страны, поэтому он должен соответствовать мировым стандартам". Ерболат Досаев

В настоящее время Республиканская сеть сейсмологических наблюдений (РССН) состоит из 70 сейсмических станций и пунктов наблюдений, расположенных в 12 областях Казахстана и Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На станциях проводятся сейсмические, геофизические, гидрогеологические наблюдения по 160 различным параметрам. В случае ощутимого землетрясения дежурные в оперативном режиме определяют его параметры: время в очаге, координаты эпицентра, класс землетрясения или его магнитуду", – уточнили специалисты.

4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.