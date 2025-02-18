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События

Бозумбаев поручил не возобновлять работы в шахте до завершения расследования

шахта, на которой погибли шахтеры, не будет работать до завершения расследования, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 21:41 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание с руководством ТОО "Корпорация Казахмыс". "Казахмыс" окажет всю необходимую финансовую помощь семьям погибших, а также выплатит им долги по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Семьям положены выплаты и из республиканского бюджета: государственные социальные пособия по потере кормильца, страховая выплата, возмещение расходов на погребение.

"У нас принято закрывать займы и кредиты не только погибших, но и членов их семей. Вы должны отнестись внимательно к нуждам семей, покрыть расходы на обучение детей, в том числе несовершеннолетних", – сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил не затягивать с выплатами. После соответствующих расследований в ТОО "Корпорация Казахмыс" будут пересмотрены контактные обязательства.

"Пока расследование не покажет, опасно это или не опасно, даже не думайте возобновлять работы в шахте. Систему и подходы нужно менять кардинально, и мы со стороны государства будем ужесточать. Комитет по промышленной безопасности создан, законодательство мы меняем. В Парламенте сейчас рассматривается соответствующий законопроект, в рамках этого законопроекта будут даны дополнительные полномочия министерству по чрезвычайным ситуациям. Мы будем максимальное делать, чтобы такие несчастные случаи не допускать. Глава государства дал поручения тщательно провести расследование. Это экспертизы по линии правоохранительных органов, расследование комитета промышленной безопасности, по линии ваших трудовых инспекторов. Ваша задача определить, кто допустил это ЧП", – сказал Канат Бозумбаев, обращаясь к руководству компании.

Ранее сообщалось, какие пособия выплатят семьям шахтеров, погибших в области Улытау.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. 

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.

18 февраля появились фотографии погибших шахтеров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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