Громкие происшествия в Жамбылской области: главный полицейский региона уволился

Стало известно об освобождении от должности главы Департамента полиции Жамбылской области (ДП) Бакитжана Малыбаева, сообщает Zakon.kz.

Появившуюся в Сети 23 сентября 2025 года информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел.

"На ваш запрос сообщаем, что бывший начальник ДП Жамбылской области Малыбаев Б. А. в связи с поданным рапортом приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности", – говорится в комментарии.

О том, что Малыбаев подал рапорт об отставке, стало известно 3 сентября 2025 года. Причиной послужило задержание бывшего замначальника ДП Жамбылской области.

В соцсетях увольнение главы полиции региона также связали с серией громких происшествий, связанных с детьми и подростками. Так, 1 сентября в Таразе убили школьника. 9 сентября стало известно о том, что в школе-интернате мальчики в туалете толпой издевались над девочкой. 15 сентября стало известно, что разборки школьников в туалете закончились смертью девятиклассника.