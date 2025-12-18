Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Президент поблагодарил Санаэ Такаичи за оказанный делегации Казахстана теплый прием.



– Данный визит – это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония – это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония – наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни. До данного визита я четыре раза посещал Вашу страну в различных качествах, но не в должности Президента. Поэтому Вы совершенно правы, что это мой первый визит в статусе Президента Казахстана. У нас отличная институциональная база, потому что, как Вы упомянули, еще в 2004 году вместе с г-жой Кавагучи, которая тогда была министром иностранных дел Японии, мы инициировали формат «Центральная Азия плюс Япония». Первая встреча на уровне министров иностранных дел состоялась в Астане. Сегодня подобные встречи стали настолько популярными, что существует множество форматов «Центральная Азия плюс» с участием крупных стран, но Япония по праву считается его первым инициатором и создателем, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит Президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран

– Искренне рада приветствовать Вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате «Центральная Азия + Япония», на котором председательствовал г-н Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате «Центральная Азия + Япония» уже в качестве Президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права. Мы намерены и далее тесно сотрудничать с г-ном Президентом в целях дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, – подчеркнула Санаэ Такаичи.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.