ДТП на скорости 219 км в час в Алматы: потерпевшие отказались от бесплатных услуг четы адвокатов Черновых

12 июня 2026 года в СМУС Алматы ключевые показания должен был дать подсудимый Александр Пак – виновник ДТП на аль-Фараби, однако судебный процесс отложили из-за смены адвокатов потерпевшей стороны, сообщает Zakon.kz.

В ходе главного судебного разбирательства по уголовному делу о ДТП на проспекте аль-Фараби с участием Zeekr и Merсedes, в результате которого погибли три человека, стало известно, что мама Еламана Тлемесова (погибшего водителя Merсedes) Ляззат Тлемесова приняла решение отказаться от бесплатных услуг адвокатов-супругов Олега и Анны Черновых. Их работу продолжит адвокат Гульмира Бабажанова. Новый представитель попросила время для ознакомления с материалами дела. Судья удовлетворил ходатайство и отложил процесс на понедельник – 15 июня – 10:00.

"Я не считаю, что там большой объем дела, поэтому в понедельник будьте готовы. Другого выхода нет, ходатайство удовлетворено, мы не можем нарушать права потерпевшего, поэтому сегодняшнее судебное заседание откладывается", – сказал судья Еркин Майшинов.

Отметим, что 12 июня планировалось допросить подсудимого Александра Пака.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.