Стало известно, какие травмы получил водитель Zeekr в результате ДТП на аль-Фараби

15 июня 2026 года в Алматы в ходе главного судебного разбирательства судья огласил результаты экспертизы, в частности, какие травмы получил водитель Zeekr и какие повреждения были у авто, сообщает Zakon.kz.

Председательствующий по делу судья Еркин Майшинов во время исследования материалов уголовного дела зачитал результаты экспертизы. Так, согласно документам, автомобиль марки Zeekr во время осмотра был без госномеров. В базе данных указан – 009JET.

"Данный Zeekr изъят в качестве вещественного доказательства, и до окончания уголовного дела обеспечена его сохранность. Протокол осмотра на территории стоянки показал: имеется острый пролом с водительской стороны, водительской двери, задней левой. Передняя правая дверь прижата. Передняя часть авто полностью деформирована. Салон с передней правой стороны деформирован. Левое переднее колесо на месте". Судья Еркин Майшинов

Также сообщается, что проведена медэкспертиза, которая подтвердила множественные серьезные травмы подсудимого.

"Согласно выводам, у Александра Пака имеются следующие телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, подбородка и стенки носа, закрытая тупая травма грудной клетки, переломы третьего и четвертого ребра справа со смещением, переломы пятого, седьмого и восьмого ребра слева со смещением, ушиб в области правого коленного сустава и так далее", – отметил судья Еркин Майшинов.

21 марта 2026 года три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

15 июня Александр Пак рассказал, как произошло ДТП.