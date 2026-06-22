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События

"Прошу увидеть во мне не только подсудимого, но и человека": Александр Пак выступил в суде с последним словом

Александр Пак, подсудимый , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:54 Фото: скриншот из трансляции
22 июня 2026 года в СМУС Алматы обвиняемый в ДТП на аль-Фараби выступил с последним словом. Адвокат Александра Пака просила суд исключить статью "алкогольное опьянение" и вынести мягкое наказание, сообщает Zakon.kz.

Адвокат подсудимого Арман Рахманбердиева, в первую очередь, поставила под сомнение алкогольное опьянение Александра Пака в момент ДТП, отметив, что биологический материал, в частности, образец крови экспертизы, неправильно хранился и транспортировался.

"Сторона защиты просит учитывать полные доказанные факты. Так, основным доказательством является экспертиза, которая подтвердила алкогольное опьянение. Однако в ходе судебного следствия поставлено под сомнение правильное проведение этой экспертизы – дата, температурный режим, место хранения образца. Сохранность упаковки еще не свидетельствует о сохранности биологического материала. Свидетели в показаниях не подтвердили употребление подсудимым спиртного. Следовательно, вывод о том, что алкоголь в чеке, не подтверждает, что Александр Пак употреблял его".Адвокат Арман Рахманбердиева

Также адвокат считает, что не нашел подтверждения тот факт, что обвиняемый в день трагедии ездил с подложными номерами.

"Отдельного внимания заслуживают обстоятельства, указываемые в обвинительном акте, согласно которым подсудимый управлял авто с подложными номерными знаками. При исследовании материалов уголовного дела установлено, что после ДТП осмотру подверглось авто Zeekr с номером 009, оно было зафиксировано в справке о ДТП, помещено на штрафстоянку, признано вещественным доказательством и приобщено к делу. При этом номерной знак 100 QR 02 на месте происшествия не изымался, осмотру не подвергался, вещественным доказательством не признавался, к материалам дела не приобщался". Адвокат Арман Рахманбердиева

Адвокат Арман Рахманбердиева отметила, что подсудимый с первого дня признает факт ДТП, искренне раскаялся и полностью возместил потерпевшим моральный вред. Она обратилась к суду с просьбой переквалифицировать статью, предъявленную Александру Паку, исключить из нее "алкогольное опьянение". Тем самым назначить ему минимальные сроки наказания.

"Искренне раскаиваюсь в произошедшем. Из-за меня прерваны человеческие жизни. Это самое тяжелое, с чем мне приходится жить. Потерпевшие потеряли своих детей. Я никогда не уклонялся от ответственности. Прошу суд вынести законное решение, увидеть во мне не только подсудимого, но и человека, отца своих детей. Я никогда не привлекался к уголовной ответственности. Еще раз хотел попросить прощения у потерпевших", – отметил в последнем слове Александр Пак.

В обвинительном акте прокурор Алибек Кумисбеков отметил, что вина подсудимого полностью доказана материалами дела, он просил суд признать виновным Александра Пака в совершении преступления и назначить 10 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:54
100 млн тенге: отец погибшей запросил максимальную компенсацию с виновника ДТП на аль-Фараби в Алматы

21 марта 2026 года три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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