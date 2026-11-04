"Вот четкая лапа!": следы невиданного ранее хищника сняли на видео на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области, возможно, появились медведи. Специалисты не исключают, что животные могли попасть на территорию региона из России, перейдя реку Жайык, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 ноября 2026 года издание "Мой город", очевидцы прислали видеоролик, на котором лесники запечатлели следы, похожие на медвежьи.

"2 ноября 2026 года, Январцевское КГУ по охране лесов и животного мира (Январцевское лесничество). След, не знаю, чей, похож на медвежий. Но медведей у нас раньше никогда не было. Вот лапа! Вот четкая лапа!" – комментирует автор видео.

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин пояснил, что рядом находится Ташлинский район Оренбургской области РФ, где сейчас открыт сезон охоты, в том числе на медведя.

В связи с этим возможны переходы животных через реку Жайык.

"Обходы контролируются лесниками и сотрудниками Бокейординского резервата. Что касается найденного следа – лесники предполагают, что он похож на медвежий, но самого хищника никто не видел", – пояснил Дархан Закарин.

В СМИ в последнее время часто выходили новости о том, что медведи появляются недалеко от людей и даже нападают на них. Например, два человека погибли при нападении медведя в Томской области России. 19 августа 2026 года в селе Артыбаш медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у ее жениха. Спасти россиянку не удалось.

В Казахстане тоже довольно часто в последнее время можно встретить медведей в природе. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке. В горах Текели мужчина нос к носу столкнулся с медведем.

И в США в 2026 году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми.