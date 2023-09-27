Вещдоки, экспертизы, свидетели, допросы: что является доказательством для суда

В социальных сетях стороны и родственники осужденных часто пишут, что вина не была доказана и суд неверно оценил доказательства. Что такое оценка доказательств и почему она важна для разрешения уголовного дела, изданию Zakon.kz рассказала судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина.

Бывают посты, говорит судья, на которые и ответить невозможно, потому что текст состоит из сплошного цитирования норм Конституции, УК и УПК. Не приводится ни одного довода по обстоятельствам дела, какие есть доказательства. Хотя дело не поступает же в суд "пустым".

"Иногда ссылаются на то, что одно из доказательств получено с нарушением закона. К примеру, признательные показания даны под давлением. Или, наоборот, требуют возмездия, апеллируя к тому, насколько тяжким является обвинение. В то же время авторы постов зачастую не пишут о важных деталях дела, какие есть конкретные доказательства: свидетели, показания потерпевшего, экспертизы, вещдоки".

"Поэтому советую читателям не торопиться с выводами. Лучше не только ознакомиться с позицией сторон, но и прочитать приговор суда или информацию суда. Нужно смотреть на собранные доказательства в совокупности, а не в отдельности на каждое". Судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина

Судья приводит пример из практики. Есть два дела. Покушение на убийство и убийство. По первому делу потерпевшему были нанесены ножевые ранения в область живота и шеи, он остался жив. Во втором случае – огнестрельное ранение в область грудной клетки. Это подтвердили судебно-медицинские экспертизы. Казалось бы, схожие дела. Но если посмотреть на все доказательства в совокупности, не все так просто.

"По делу о покушении на убийство отчим в ходе ссоры нанес ножевые ранения своему пасынку. Я посмотрела видео проверки показаний потерпевшего на месте происшествия. Мальчик показал, как отчим наносил удар ножом в область шеи (горизонтально слева направо). Для меня вывод был очевиден. Вина доказана и действия осужденного квалифицированы верно (хотя потерпевшая сторона просила облегчить ответственность виновного)".

"Другой пример. Есть показания участников трагедии, что потерпевшие распивали в кафе спиртное, избивали находившихся там лиц. Осужденный приехал забрать позвонившего ему родственника, был трезв. На видеозаписи камеры наблюдения видно, что он ведет себя адекватно, здоровается со всеми. Когда потерпевшие, а их было трое, начинают конфликт, применяя насилие, он берет из машины охотничье ружье и стреляет в землю. Потом, когда один из потерпевших не останавливается и направляется в его сторону, стреляет еще один раз. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала дробовые ранения нижних конечностей у потерпевших. Превышение пределов необходимой обороны – к такому выводу пришла судебная коллегия. Считаю решение абсолютно справедливым". Судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина

Об оценке доказательств в уголовном процессе

Оценка доказательств – итог всего производства по уголовному делу, когда подводятся результаты проведенного досудебного расследования и судебного разбирательства. Именно на основе оценки доказательств судья выносит свой вердикт – обвинительный или оправдательный.

Закон гласит, что каждое доказательство должно быть оценено с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Это означает, что судья должен решить, имеет ли доказательство отношение к рассматриваемому уголовному делу, получено ли оно с соблюдением требований закона и соответствуют ли данные, которые содержит доказательство, действительности. Кроме того, все доказательства в совокупности оцениваются с точки зрения достаточности для принятия решения.

"Казалось бы, достаточно простые требования. Что может быть легче: оцени, как написано в законе, и прими решение. Но на деле вопрос оценки доказательств – очень сложный, в нем нет единого рецепта для всех уголовных дел. Понятно, что каждая сторона – обвинения и защиты – считает свою точку зрения правильной и с этой позиции оценивает доказательства. Но и сами судьи нередко расходятся во мнениях, рассматривая одно и то же дело. Споры в совещательной комнате порой проходят эмоционально: один судья считает, что доказательств вины достаточно, другой сомневается в этом".

"Когда спрашивают, сложно ли оценить доказательства, я привожу такой пример. В одной из зарубежных стран в качестве эксперимента пяти адвокатам дали для изучения материалы одного и того же гражданского дела и предложили принять решение. И что вы думаете: только два адвоката из пяти приняли одинаковое решение. Делайте выводы сами". Назгуль Рахметуллина

Что такое внутреннее убеждение судьи

Часто критикуют такую формулировку в законе: что судьи принимают решение на основе своего внутреннего убеждения. Такая критика основывается на словах, вырванных из контекста, говорит судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина. Ведь о чем идет речь?

"Полный текст закона гласит, что судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Как видите, по своему внутреннему убеждению принимают решение не только судьи, но и прокуроры, следователи, дознаватели, т.е. все те люди, которые принимают по делу итоговые решения".

"Положения "о внутреннем убеждении", по моему мнению, законодатель заложил как требование к независимости при принятии решения. Что судья, прокурор, следователь, дознаватель должны принимать решение, исходя из своего личного мнения, сложившегося после изучения и оценки доказательств. Кстати, по закону присяжные заседатели тоже руководствуются внутренним убеждением". Как видно из статьи закона, внутреннее убеждение основывается на совокупности доказательств. То есть дело обстоит не так, что судья без приведения доказательств пишет: "Это мое внутреннее убеждение – и точка". Ссылка на свое внутреннее убеждение – это итог оценки доказательств, собранных по делу". Назгуль Рахметуллина

Каковы требования к доказательствам

Обо всех требованиях к доказательствам даже вкратце рассказать не получится. Требований очень много, к каждому доказательству – свои. Для проведения обыска одни, для осмотра места происшествия – другие. А есть еще допросы, предъявление лица для опознания, очные ставки, экспертизы, негласные следственные действия и т.д.

Помимо УПК необходимые разъяснения содержатся в нормативных постановлениях Верховного суда.

Нужно отметить, что требования УПК достаточно строгие. Их существенное нарушение однозначно влечет признание доказательства недопустимым. Это означает, что судья не имеет права использовать его в приговоре. Хотя с точки зрения читателей, далеких от юриспруденции, иногда это выглядит нелогичным.

"Приведу пример. Задержали человека с особо крупным размером наркотика, изъяли. Однако есть нюанс – по небрежности следователь забыл поставить свою подпись в протоколе обыска. Казалось бы, наркотик был (и даже находится после изъятия в камере хранения вещдоков), понятые все подтверждают. Но для суда в таком случае нет других вариантов решения, как признать такое доказательство недопустимым и оправдать подсудимого". Судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина

Или другой пример. По закону обыск производится следователем с санкции следственного судьи. Без санкции это возможно только в безотлагательных случаях. В частности, когда после установления подозреваемого лица есть основания полагать, что он избавится от улик.

"В деле, по которому я участвовала в составе коллегии, был произведен контрольный закуп наркотика. То есть установлен факт преступления и известно подозреваемое лицо. Однако обыск проведен спустя 14 дней без санкции судьи под предлогом безотлагательности. Коллегия решила, что в данном случае установленный законом порядок существенно нарушен, и признала доказательства недопустимыми". Назгуль Рахметуллина

"Кто-то скажет, что такие вердикты – несправедливы, а виновные уходят от ответственности. Нет! Строгое соблюдение требований уголовно-процессуального закона необходимо. Если сегодня сказать, что подпись следователя не нужна, завтра окажется, что и протокол не нужен. "Лояльное" отношение к подобным нарушениям в конечном итоге может привести к осуждению невиновных лиц".

Что такое совокупность доказательств

Судья также рассказала, какие доказательства должны быть по делу. На что необходимо обращать особенное внимание. Ведь обвинительный приговор может быть вынесен только при совокупности доказательств. Это означает, что должно быть не одно, а несколько доказательств, которые согласуются и подтверждают друг друга. Хотя в законе нет какого-то строгого перечня доказательств. Все индивидуально по каждому конкретному делу.

"Когда изучаешь материалы дела и вывод следствия, суда верен, то показания людей, заключения экспертов, другие доказательства совпадают между собой как "пазлы", дают общую картину произошедшего: время, место, как это было, кто это видел, какие следы остались и т.д. К примеру, подсудимый обвиняется в убийстве. Читаешь его показания. Он не отрицает, что ударил ножом потерпевшего, не поделили спиртное. Есть свидетели-очевидцы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила слова подсудимого и причины смерти. Вывод очевиден, эта совокупность доказательств является достаточной". Судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина

"Но вот, например, совсем иной случай. Виновный скрылся после преступления, а очевидцев нет. Доказательства собираются по крупицам. Установлены люди, которые знают о факте и причинах конфликта между погибшим и подсудимым, или видели у виновного следы преступления (кровь на одежде, нож). Могут быть свидетели, которым подсудимый рассказал о том, что сделал, или с которыми делился деньгами, похищенными у убитого человека. Проводится судебно-биологическая экспертиза, не исключающая, что обнаруженная кровь на одежде, обуви, в доме подсудимого, принадлежит потерпевшему. В необходимых случаях осуществляются медико-криминалистическая, баллистическая, молекулярно-генетическая экспертизы.

Но последняя не всегда дает положительный результат. Для установления наличия ДНК нужно достаточное количество биоматериала.

По делам о незаконном хранении, сбыте наркотических средств, психотропных веществ собираются другие доказательства. Здесь основными уликами являются протокол обыска, проведенный контрольный закуп запрещенного вещества, видеозаписи этих действий. Эти действия осуществляются органами уголовного преследования, поэтому при оценке доказательств особое внимание уделяется соблюдению требований закона".

"Произведен ли обыск уполномоченным лицом-следователем, включенным в следственно-оперативную группу, имеются ли подписи следователя, понятых, нет ли приписок и исправлений в протоколе, было ли поручение на производство контрольного закупа, вынесены ли постановления, осматривали ли закупщика перед закупом, прерывалась ли видеозапись, видно и можно ли идентифицировать лицо, продавшее наркотик и т.д.". Назгуль Рахметуллина

"Если виновное лицо продает запрещенные вещества в группе лиц, то "связь" между ними могут подтвердить результаты специальных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий (прослушивание и запись переговоров и т.д.). Свидетельские показания по таким делам все-таки второстепенны. Свидетелем, как правило, является только "закупщик". Свидетельские показания, что когда-то они покупали наркотик у подсудимого, не могут служить бесспорным доказательством обвинения, если ничего другого по делу не добыто. Судьи относятся к таким показаниям критически.

Есть еще одна специфическая категория дел, которые связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Очевидцев по таким делам, как правило, нет. Основное доказательство – это показания ребенка. Именно поэтому законодателем предусмотрено депонирование показаний таких потерпевших. Следственный судья после начала расследования детально опрашивает ребенка, закрепляя его показания в протоколе, потому что в дальнейшем ребенок может забыть важные для дела моменты. Показания ребенка, как правило, должны подтверждаться заключением судебно-медицинской экспертизы. Но это не во всех случаях".

"При совершении такого преступления, как развратные действия, следов на теле ребенка не остается. В таком случае слова потерпевшего ребенка нужно соотнести с иными уликами, чтобы убедиться в их правдивости. Это показания родственников, друзей, с которыми ребенок поделился своей бедой. Это могут быть дневник, который вел ребенок, или переписка в социальных сетях. Проводятся судебно-биологическая, молекулярно-генетическая экспертизы. Обязательна психолого-психиатрическая экспертиза, которая ответит на вопросы о вероятности оказания "давления" на ребенка путем шантажа, склонности его ко лжи и фантазированию". Судья Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина

Перечень доказательств в наше время расширился

"Приведу пример, чтобы было понятно. Лет пятнадцать назад обвинение в сбыте наркотиков основывалось только на показаниях анонимного "закупщика" и протоколе выдачи им "купленного" наркотика. Видеозапись, прослушивание разговоров не велись. Соответственно, все зависело от правдивости показаний "закупщика". Сейчас одних показаний свидетеля недостаточно. Если видеозапись закупа некачественная или на ней не видно, кто продавал наркотик, нет больше ничего запрещенного у подсудимого, судьи выносят оправдательные вердикты.

Применение новейших технологий, методов экспертного исследования помогает органам уголовного преследования изобличить лиц, совершивших преступления. В то же время с их помощью судьи могут увидеть более достоверную картину произошедшего, правильно оценить доказательства и не согласиться с обвинением. Эти изменения в лучшую сторону".

"К примеру, рассматривала дело. Двое подсудимых обвинялись в сбыте наркотика в группе лиц. Изучив результаты записи разговоров, я убедилась, что один из них не продавал наркотик, а пособничал "закупщику" в приобретении наркотика. А это совсем другое обвинение, не особо тяжкое преступление, как сбыт наркотика, а уголовный проступок, за которое не полагается лишение свободы". Назгуль Рахметуллина

"Необходимо и дальше внедрять применение современных технологий при проведении следственных действий. От того, насколько достоверны доказательства, зависит справедливость судебного вердикта и судьба человека. Законный, обоснованный и справедливый судебный вердикт – наша общая цель: судей, адвокатов, прокуроров. Поэтому все мы вместе должны работать над качеством досудебного и судебного следствия, совершенствованием закона, судебной практики".

Конкретные предложения судьи Верховного суда РК Назгуль Рахметуллиной.