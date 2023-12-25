Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смогут ли "армейские" клубы взять реванш за недавние поражения

Смогут ли "армейские" клубы взять реванш за недавние поражения Фото: Olimbet
25 декабря в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в Москве с "Динамо", а ЦСКА предстоит визит в Уфу в гости к "Салавату Юлаеву". Olimpbet дает свою аналитику к этим матчам.
"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 25 декабря, 22:30 (время Астаны)

Выиграв у "Нефтехимика" в овертайме (3:2 ОТ), московские "динамовцы" возглавили сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. СКА же прервал свою трехматчевую удачную серию поражением в Нижнем Новгороде от "Торпедо" и вылетел из четверки сеяных команд Западной конференции.

В активе "бело-голубых" на семь очков больше (правда, при игре в запасе у клуба с берегов Невы) и серия из четырех кряду побед в регулярном первенстве. Плюс ко всему, "Динамо" принимает питерских "армейцев" на своей территории. Команду Алексея Кудашова можно считать фаворитом встречи?

В этой паре не все так однозначно. К примеру, если взглянуть на статистику взаимоотношений этих соперников, то она явно не в пользу москвичей. В текущем сезоне СКА уже успел выиграть у "динамовцев" два матча из трех, а из десяти последних личных встреч лишь три остались за "бело-голубыми", из них они всего одну выиграли в основное время.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у гостей из Санкт-Петербурга шансов на благоприятный исход, пусть и не сильно, но все же больше, чем у московских хозяев. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.98, СКА – 1.82. А вероятность овертайма в этой игре оценивается кэфом 3.98.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от Olimpbet до 27 декабря 2023 года!
Смогут ли

Фото: Olimbet

ЦСКА (Москва) – "Салават Юлаев" (Уфа). 25 декабря, 22:30
Уступив ярославскому "Локомотиву" (1:2 ОТ), "красно-синие" потерпели третье поражение в чемпионате подряд. Трудно предположить, что "армейцы" не выйдут в плей-офф, однако если коллектив Сергея Федорова и в розыгрыше Кубка Гагарина будет выступать столь же блекло, как и в "регулярке", ни о какой защите титула речи быть не может.

Что касается "Салавата Юлаева", то, хотя уфимцы и проиграли в двух из трех последних встреч, очки они в них набирали. Всего же серия команды Виктора Козлова из матчей, в которых они цепляли хотя бы один балл, достигла уже восьми игр, что позволило "зеленым" закрепиться среди лидеров Восточной конференции КХЛ.

Это будет первая дуэль "Салавата" и ЦСКА в текущем регулярном первенстве, а в прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

И на этот раз аналитики Olimpbet считают фаворитами хозяев противостояния. Победитель матча: ЦСКА – 1.67, "Салават Юлаев" – 2.19. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что обоим клубах удастся забросить минимум по две шайбы: Обе команды забьют хотя бы по 2 гола: нет – 1.68.

Букмекер №1 в Казахстане предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Читайте также

Сумеет ли ЦСКА прервать неудачную серию?
Сумеет ли ЦСКА прервать неудачную серию?
Эрлинга Холанда назвали лучшим футболистом 2023 года
Норвежца Холанда назвали лучшим футболистом 2023 года
Круиз Игрока Бразилия
Травмированный Неймар организовал круиз на собственном лайнере
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: