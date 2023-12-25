Смогут ли "армейские" клубы взять реванш за недавние поражения

"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 25 декабря, 22:30 (время Астаны)





Выиграв у "Нефтехимика" в овертайме (3:2 ОТ), московские "динамовцы" возглавили сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. СКА же прервал свою трехматчевую удачную серию поражением в Нижнем Новгороде от "Торпедо" и вылетел из четверки сеяных команд Западной конференции.





В активе "бело-голубых" на семь очков больше (правда, при игре в запасе у клуба с берегов Невы) и серия из четырех кряду побед в регулярном первенстве. Плюс ко всему, "Динамо" принимает питерских "армейцев" на своей территории. Команду Алексея Кудашова можно считать фаворитом встречи?





В этой паре не все так однозначно. К примеру, если взглянуть на статистику взаимоотношений этих соперников, то она явно не в пользу москвичей. В текущем сезоне СКА уже успел выиграть у "динамовцев" два матча из трех, а из десяти последних личных встреч лишь три остались за "бело-голубыми", из них они всего одну выиграли в основное время.





Вот и сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у гостей из Санкт-Петербурга шансов на благоприятный исход, пусть и не сильно, но все же больше, чем у московских хозяев. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.98, СКА – 1.82 . А вероятность овертайма в этой игре оценивается кэфом 3.98.



