Смогут ли "армейские" клубы взять реванш за недавние поражения
Фото: Olimbet
25 декабря в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в Москве с "Динамо", а ЦСКА предстоит визит в Уфу в гости к "Салавату Юлаеву". Olimpbet дает свою аналитику к этим матчам.
"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 25 декабря, 22:30 (время Астаны)
Выиграв у "Нефтехимика" в овертайме (3:2 ОТ), московские "динамовцы" возглавили сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. СКА же прервал свою трехматчевую удачную серию поражением в Нижнем Новгороде от "Торпедо" и вылетел из четверки сеяных команд Западной конференции.
В активе "бело-голубых" на семь очков больше (правда, при игре в запасе у клуба с берегов Невы) и серия из четырех кряду побед в регулярном первенстве. Плюс ко всему, "Динамо" принимает питерских "армейцев" на своей территории. Команду Алексея Кудашова можно считать фаворитом встречи?
В этой паре не все так однозначно. К примеру, если взглянуть на статистику взаимоотношений этих соперников, то она явно не в пользу москвичей. В текущем сезоне СКА уже успел выиграть у "динамовцев" два матча из трех, а из десяти последних личных встреч лишь три остались за "бело-голубыми", из них они всего одну выиграли в основное время.
Вот и сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у гостей из Санкт-Петербурга шансов на благоприятный исход, пусть и не сильно, но все же больше, чем у московских хозяев. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.98, СКА – 1.82. А вероятность овертайма в этой игре оценивается кэфом 3.98.
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Фото: Olimbet
ЦСКА (Москва) – "Салават Юлаев" (Уфа). 25 декабря, 22:30
Уступив ярославскому "Локомотиву" (1:2 ОТ), "красно-синие" потерпели третье поражение в чемпионате подряд. Трудно предположить, что "армейцы" не выйдут в плей-офф, однако если коллектив Сергея Федорова и в розыгрыше Кубка Гагарина будет выступать столь же блекло, как и в "регулярке", ни о какой защите титула речи быть не может.
Что касается "Салавата Юлаева", то, хотя уфимцы и проиграли в двух из трех последних встреч, очки они в них набирали. Всего же серия команды Виктора Козлова из матчей, в которых они цепляли хотя бы один балл, достигла уже восьми игр, что позволило "зеленым" закрепиться среди лидеров Восточной конференции КХЛ.
Это будет первая дуэль "Салавата" и ЦСКА в текущем регулярном первенстве, а в прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.
И на этот раз аналитики Olimpbet считают фаворитами хозяев противостояния. Победитель матча: ЦСКА – 1.67, "Салават Юлаев" – 2.19. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что обоим клубах удастся забросить минимум по две шайбы: Обе команды забьют хотя бы по 2 гола: нет – 1.68.
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