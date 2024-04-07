"Ливерпуль" отомстит "Красным дьяволам"?

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АПЛ. 32 тур. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". 7 апреля, 19:30 (время Астаны)

Не прошло и месяца, как "Красные дьяволы" оправдали свое прозвище и деклассировали "Ливерпуль" в Кубке Англии, причем в меньшинстве, и вот командам предстоит встретиться в рамках чемпионата. Ту встречу МЮ выиграл со счетом 4:3 в дополнительное время, но вот удастся ли повторить успех? Сомнительно.

К финишной прямой Премьер-лиги оппоненты подошли по-разному. Команда Эрика тен Хага играет весьма агрессивно. Да, это зачастую помогает в атаке, но также способствует ненужным ошибкам и фолам. Клуб уже не рассчитывает попасть в Лигу чемпионов, где провалился в этом сезоне. Он находится на шестом месте в турнирной таблице и будет рад зацепиться хотя бы за Лигу Европы.

Да, победа над "Ливерпулем" подчеркнула, что команду нельзя называть беззубой. Но вымученная ничья с "Брентфордом" в следующей встрече лишь подтвердила, что о стабильности говорить не приходится. Плюс ко всему, "Манчестер Юнайтед" из-за травм потерял двух центральных защитников – Виктора Линделева и Лисандро Мартинеса. Оба выбыли на месяц. Продолжают находиться в лазарете Люк Шоу и Тайрел Маласия. И все это еще больше ослабляет и без того нестабильный коллектив.

"Ливерпуль" же, хоть и проиграл МЮ в прошлый раз, имеет по ходу сезона совершенно другую картину. Команда продолжает успешное выступление в Лиге Европы, где скоро настанет пора четвертьфиналов. А также ведет борьбу за чемпионство в АПЛ, находясь то на первом, то на втором месте.

Мерсисайдцы в этом сезоне редко проигрывают, и то поражение от "Красных дьяволов" скорее можно назвать исключением. Тем более что сразу после него подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:1 обыграли "Брайтон".

Команда также испытывает проблемы с составом, в лазарете находится ряд игроков, в числе которых вице-капитан Трент Александер-Арнольд и вратарь Алиссон. Но это не мешает показывать стабильность.

Эксперты Olimpbet уверены, что "Ливерпуль" одержит победу в этой встрече – П1 – 4.67, Х – 4.67, П2 – 1.65. Хороший коэффициент предлагается на точный счет 1:0 в пользу мерсисайдцев – 14.

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Фото: Olimpbet

Серия А. 31 тур. "Ювентус" – "Фиорентина". 7 апреля, 23:45

Противостояние этих команд – всегда хорошая вывеска, вне зависимости от того, какое положение в турнирной таблице они занимают. А в этом сезоне обе бьются за еврокубки.

Да, у туринского клуба положение более выигрышное. Он идет на третьем месте в Серии А и также претендует на медали. "Фиорентина" пока что десятая. Пока что – потому что отрыв от пятого места не составляет даже десяти очков.

В последнем матче в рамках Кубка Италии "Ювентус" обыграл "Лацио" (2:0), но вот в самом чемпионате не побеждал уже четыре матча подряд. И как ни странно, многие связывают это с отсутствием мотивации, так как команда уже не должна упасть ниже зоны выхода в Лигу чемпионов. Ходят слухи, что за несколько туров до окончания сезона может быть уволен главный тренер Массимилиано Аллегри, который при этом продолжает экспериментировать с игровыми схемами.

"Фиалки" в свою очередь тоже не блещут – их серия без выигрышей составляет три матча, а на выезде в рамках Серии А они и вовсе не побеждали с декабря.

Аналитики Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение "Старой Сеньоре" – П1 – 1.86, Х – 3.53, П2 – 4.67. Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 2.03.

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Источник: Olimpbet Arena