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Актауский "Каспий" победил соперника в матче Первой лиги в Жанаозене

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:48 Фото: Центр общественных коммуникаций Актау
Актауский "Каспий" переиграл усть-каменогорский "Алтай" в матче второго тура Первой лиги. Примечательно, что игра впервые прошла в Жанаозене, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

На матче, состоявшемся 12 апреля, присутствовал аким Жанаозена Жансеит Кайнарбаев. Он отметил, что эта игра стала историческим событием в жизни города.

"В Жанаозене соревнования такого уровня проводятся впервые, и я хочу поблагодарить за содействие этому акима области Нурлана Ногаева. Уверен, что это спортивное событие даст толчок развитию данного вида спорта в городе и привлечет больше молодежи, подрастающее поколение. Футбол обретает высокую популярность среди населения, а это значит, что он активно будет здесь развиваться", – сказал Жансеит Кайнарбаев.
футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:48

Фото: Центр общественных коммуникаций Актау

Соревнования проходили на стадионе им. Амина Туякова. Матч собрал тысячи болельщиков, которые активно поддерживали земляков.

В результате упорной игры каспийцы одержали победу со счетом 4:1. Руководитель футбольного клуба "Каспий" Нуржан Жалгасбаев отметил, что этому способствовала тщательная подготовка спортсменов, она была на высоком уровне.

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:48

Фото: Центр общественных коммуникаций Актау

"Подготовку к Первой лиге мы начали еще с февраля. Для "Каспия" это была вторая игра с начала года. Первую мы провели в Арыси и вернулись оттуда с победой. Тот же результат мы показали сегодня", – прокомментировал Нуржан Жалгасбаев.
футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:48

Фото: Центр общественных коммуникаций Актау

В конце игры представители обеих команд приняли участие в пресс-конференции и поделились своим мнением о сегодняшней встрече. Впереди у "Каспия" еще 15 игр, из которых все домашние матчи будут проводиться в городе Жанаозен.

болельщики, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:48

Фото: Центр общественных коммуникаций Актау

"В Жанаозен спустя 32 года вернулся большой футбол. Я впервые посетил и увидел матч такого высокого уровня. Все очень нравится. Атмосфера насыщенная. Я фанат футбольного клуба "Каспий". Рядом со мной и мои друзья, мы верим в нашу команду. Вперед, "Каспий"! Наши спортсмены показали хорошую игру. Желаем дальнейших побед. Пусть таких матчей в Жанаозене будет как можно больше, мы, болельщики, этому только рады" , – сказал болельщик Ернар Нурланулы.

Отметим, что, видя интерес людей к футболу, акимат города выразил желание поддержать открытие отделения футбольного центра "Каспия" в Жанаозене.

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