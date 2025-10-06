Еще один футболист "Кайрата" поблагодарил "за машину"
В Instagram-Stories 28-летний футболист опубликовал фото, где он сидит на игрушечной машине.
"Спасибо за машину", – подписал снимок Луиш Мата, сопроводив запись смайликом в виде радости до слез.
Фото: Instagram/luis55mata
1 октября 2025 года вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза получил в подарок автомобиль от казахстанского бизнесмена после поражения от "Реала" в Лиге чемпионов (0:5). Затем в соцсетях казахстанцы написали, что такого подарка достоин и Темирлан Анарбеков, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА. 4 октября стало известно, что 21-летнему голкиперу тоже подарили авто.
Материал по теме
После победного матча с "Жетысу" (5:0) наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал ситуацию с вручением автомобилей своим подопечным. Подробнее – здесь.