Еще один футболист "Кайрата" поблагодарил "за машину"

Португальский футболист и защитник казахстанского клуба "Кайрат" Луиш Мата накануне, 5 октября 2025 года, отреагировал на ситуацию с автомобилями, которые в подарок получили два его соклубника, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 28-летний футболист опубликовал фото, где он сидит на игрушечной машине.

"Спасибо за машину", – подписал снимок Луиш Мата, сопроводив запись смайликом в виде радости до слез.

Фото: Instagram/luis55mata

1 октября 2025 года вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза получил в подарок автомобиль от казахстанского бизнесмена после поражения от "Реала" в Лиге чемпионов (0:5). Затем в соцсетях казахстанцы написали, что такого подарка достоин и Темирлан Анарбеков, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА. 4 октября стало известно, что 21-летнему голкиперу тоже подарили авто.

После победного матча с "Жетысу" (5:0) наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал ситуацию с вручением автомобилей своим подопечным. Подробнее – здесь.