Следующий соперник "Кайрата" бросил вызов алматинцам

В ночь на 30 июля болгарский клуб "Левски" из Софии заявил о готовности к встрече с соперником из Казахстана в новом круге Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В первых двух раундах квалификации Лиги чемпионов "Левски" прошел боснийский "Борац" со счетом 5:1 и румынский "Университатя" 29 июля. Встреча с румынцами завершилась со счетом 3:2 и определила соперника "Кайрата" в следующем круге.

"Готовься, "Кайрат"!" – так подписали свой победный ролик футболисты болгарского клуба.

Известно, что первая игра пройдет 4 августа в Софии, а ответная – 11 августа в Туркестане.

История выступлений "Кайрата" в Лиге Чемпионов в этом сезоне выглядит следующим образом. В первом раунде команда Рафаэля Уразбахтина победила черногорскую "Сутьеску" со счетом 4:1, а во втором – кипрскую "Омонию". На пресс-конференции 29 июля Уразбахтин подвел итоги ответного матча с "Омонией" в Лиге чемпионов.